Benzine zam geliyor! Tarih belli oldu

ABD-İran gerilimi ile yükselen petrol fiyatları, akaryakıtta tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Sürücülere yine kötü haber geldi.

Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, benzine bu gece zam bekleniyor.

BENZİNE 50 KURUŞ ZAM

2 liralık zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Pompaya 50 kuruş yansıyacak.

Ancak uygulanan Eşel Mobil Sistemi devreye girerek zammın %75’i devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanacak.

MOTORİN FİYATLARI AYNI

Motorin fiyatlarında ize herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Sektör temsilcileri, motorin fiyatlarının mevcut seviyesini korumasının beklendiğini belirtti. Güncel değerlendirmelere göre benzin fiyatlarında toplam artış beklentisi +3,00 TL olarak belirtildi. Motorin tarafında ise sınırlı bir değişimle +0,05 TL’lik artış beklentisi ifade edildi.

LPG'YE İNDİRİM

Benzine gelen zammın aksine, otogaz kullanan sürücüler bu geceyi kârlı kapatacak. LPG tarafında toplamda 1 lira 33 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak vergi düzenlemeleri ve maliyetler düşüldüğünde bu dev indirimin pompaya yansıyacak olan net kısmı 34 kuruş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 71.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL

Motorin litre fiyatı: 71.58 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.91 TL

Motorin litre fiyatı: 72.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.19 TL

Motorin litre fiyatı: 73.11 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL