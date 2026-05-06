Borsa İstanbul güne rekor kırarak başladı

Borsa İstanbul güne rekor kırarak başladı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki risk iştahının canlanmasıyla güne tarihi bir zirveyle başladı. Endeks 14 bin 677 puana kadar tırmanarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, bugün açılışta bir önceki kapanışa oranla 181,49 puanlık bir artış gösterdi. Yüzde 1,25 oranındaki bu yükselişle birlikte endeks 14.677,26 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul da 'abluka'ya girdiBorsa İstanbul da 'abluka'ya girdi

Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,97 oranında değer kazanarak piyasadaki iyimserliği destekledi.

SEKTÖRLERDE KAZANÇ VE KAYIP DENGESİ

2023/03/15/borsa.jpg

Sektör bazlı veriler incelendiğinde, günün ilk saatlerinde en çok kazanç sağlayan grup yüzde 2,37 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Buna karşın, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü yüzde 1,19 oranındaki gerilemeyle en çok değer kaybeden alan olarak kayıtlara geçti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde:

Direnç Seviyeleri: 14.700 ve 14.800 puan

Destek Seviyeleri: 14.500 ve 14.400 puan

ASELSAN Borsa İstanbul'da rekor kırdıASELSAN Borsa İstanbul'da rekor kırdı

Borsa İstanbul, dün de alış ağırlıklı bir grafik çizmiş ve günü yüzde 0,88’lik bir artışla 14.495 puandan noktalamıştı.

HÜRMÜZ'DE "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" ETKİSİ

2026/04/15/son-dakika-turk-gemileri-hurmuz-bogazindan-cikti-3.jpg

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında küresel siyasi gelişmeler yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamak amacıyla başlatılan "Özgürlük Projesi"ne (Project Freedom) dair açıklamaları risk iştahını artırdı.

Trump’ın, İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yolunda ciddi mesafeler katedildiğini ve operasyonun kısa süreliğine durdurulacağını duyurması, yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak algılandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ VE PETROL FİYATLARI TAKİPTE

Güçlü gelen şirket bilançoları, özellikle teknoloji hisselerine olan ilgiyi artırarak piyasalara ek bir ivme kazandırdı.

Analistler, jeopolitik risklerin tam anlamıyla bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Ancak gerilimin düşmesi ve petrol fiyatlarında beklenen olası geri çekilme, piyasalar için bir soluklanma alanı yaratıyor.

Bugün piyasaların yönünü belirleyecek temel unsurlar arasında şunlar yer alıyor:

ABD-İran Hattı: Diplomatik kanallardan gelecek yeni mesajlar.

Enerji Piyasası: Petrol fiyatlarının izleyeceği seyir.

Bilanço Sezonu: Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal veriler ve beklentiler.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Ekonomi
Benzine zam geliyor! Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor! Tarih belli oldu
Altında günler sonra ilk! Anlaşma umuduyla harlandı
Altında günler sonra ilk! Anlaşma umuduyla harlandı