Borsa İstanbul güne rekor kırarak başladı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, bugün açılışta bir önceki kapanışa oranla 181,49 puanlık bir artış gösterdi. Yüzde 1,25 oranındaki bu yükselişle birlikte endeks 14.677,26 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,97 oranında değer kazanarak piyasadaki iyimserliği destekledi.

SEKTÖRLERDE KAZANÇ VE KAYIP DENGESİ

Sektör bazlı veriler incelendiğinde, günün ilk saatlerinde en çok kazanç sağlayan grup yüzde 2,37 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Buna karşın, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü yüzde 1,19 oranındaki gerilemeyle en çok değer kaybeden alan olarak kayıtlara geçti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde:

Direnç Seviyeleri: 14.700 ve 14.800 puan

Destek Seviyeleri: 14.500 ve 14.400 puan

Borsa İstanbul, dün de alış ağırlıklı bir grafik çizmiş ve günü yüzde 0,88’lik bir artışla 14.495 puandan noktalamıştı.

HÜRMÜZ'DE "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" ETKİSİ

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında küresel siyasi gelişmeler yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamak amacıyla başlatılan "Özgürlük Projesi"ne (Project Freedom) dair açıklamaları risk iştahını artırdı.

Trump’ın, İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yolunda ciddi mesafeler katedildiğini ve operasyonun kısa süreliğine durdurulacağını duyurması, yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak algılandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ VE PETROL FİYATLARI TAKİPTE

Güçlü gelen şirket bilançoları, özellikle teknoloji hisselerine olan ilgiyi artırarak piyasalara ek bir ivme kazandırdı.

Analistler, jeopolitik risklerin tam anlamıyla bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Ancak gerilimin düşmesi ve petrol fiyatlarında beklenen olası geri çekilme, piyasalar için bir soluklanma alanı yaratıyor.

Bugün piyasaların yönünü belirleyecek temel unsurlar arasında şunlar yer alıyor:

ABD-İran Hattı: Diplomatik kanallardan gelecek yeni mesajlar.

Enerji Piyasası: Petrol fiyatlarının izleyeceği seyir.

Bilanço Sezonu: Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal veriler ve beklentiler.