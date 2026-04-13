Borsa İstanbul da 'abluka'ya girdi

Küresel piyasalarda esen "savaş tamtamları" rüzgarı, Borsa İstanbul’da (BIST 100) cuma günkü tüm kazanımları bir sabah seansında sildi süpürdü.

Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda

Pakistan’daki müzakere masasının devrilmesi ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı "donanma ablukasına" alacağını açıklaması, yatırımcıyı güvenli liman arayışına iterken hisse senedi piyasalarında kaçışı hızlandırdı.

AÇILIŞTA 'KIRMIZI' TABLO

BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 149 puan ve %1,06 azalışla 13.924 puandan başladı.

Bankacılık Kan Ağlıyor: Sektör endeksleri arasında en büyük darbeyi %2,30 kayıpla bankacılık endeksi aldı.

Holdingler de Nasibini Aldı: Holding endeksi de %1,11 değer kaybıyla satıcılı seyretti.

Şaşırtan İstisna: Pazarın genelindeki çöküşe rağmen spor endeksi %1,97 artışla "en çok kazandıran" oldu.

'STRES HAFIZASI' TETİKLENDİ

Cuma günü yaşanan %2,81’lik coşkulu yükselişin ardından gelen bu sert dönüşü, Hürmüz Boğazı’ndaki "belirsizlik"ten tetiklenmiş olabilir.

Trump'ın "donanmamız boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri durduracak" mesajı, enerji arz güvenliğini tehdit ettiği için risk algısını zirveye taşıdı.

Teknik Seviyeler:

Destek: 13.900 ve 13.800 puan. (Eğer bu seviyelerin altına sarkılırsa satış baskısı derinleşebilir.)

Direnç: 14.000 ve 14.100 puan.