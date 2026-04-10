Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda

İstanbul borsasında Bist 100 endeksi güne yine pozitif ivmeyle başladı. Ateşkesten beri yükselişte olan endeks, 10 Mart sabahına yüzde 0,62 yükselişte 85,51 puan kazandı ve 13.774,51 puana ulaştı. Savaş öncesi puan durumuna tekrar erişen borsada olumlu rüzgarların gün içinde de esmesi bekleniyor.