Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda

Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda
Yayınlanma:
İstanbul borsasında Bist 100 endeksi güne yine pozitif ivmeyle başladı. Ateşkesten beri yükselişte olan endeks, 10 Mart sabahına yüzde 0,62 yükselişte 85,51 puan kazandı ve 13.774,51 puana ulaştı. Savaş öncesi puan durumuna tekrar erişen borsada olumlu rüzgarların gün içinde de esmesi bekleniyor.

10 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 13.774,51
  • Değişim: %0,62 (+85,51)
  • Açılış: 13.774,51
  • Gün içi aralık: 13.774,51 -- 13.774,51
  • İşlem hacmi: 75.826.998 TL
  • Saat: 09:57

10 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.774,51
Değişim%0,62 (+85,51)
Önceki kapanış13.689,00
Gün içi en düşük13.774,51
Gün içi en yüksek13.774,51
İşlem hacmi75.826.998 TL
Saat9:57

10 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
KONTR9,68+10,00
AAGYO25,52+10,00
DGNMO5,53+9,94
ANELE21,64+9,90
BORLS3,93+8,26

10 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
BLCYT41,90-9,97
ENPRA124,80-9,96
MEKAG6,01-8,38
RUBNS35,60-7,68
EKIZ92,10-5,05

10 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
KONTR9,68116.163.910,72
AKBNK76,00113.286.968,00
THYAO322,50107.598.577,50
GLRMK242,8074.035.790,00
SASA2,4773.149.561,29

10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.841,06 TL

Gram altın satış: 6.841,95 TL

10 Nisan 2026 Altın Fiyatları

10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,87 TL

Gram gümüş satış: 108,97 TL

10 Nisan 2026 Gümüş Fiyatları

10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6203 TL

Dolar satış: 44,6624 TL

Euro alış: 52,1746 TL

Euro satış: 52,3005 TL

Sterlin alış: 59,8638 TL

Sterlin satış: 60,0647 TL

10 Nisan 2026 Döviz Fiyatları

10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

10 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları

10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

10 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

