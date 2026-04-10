Hiç yaşanmamış gibi: Borsa savaş öncesi konumunda
İstanbul borsasında Bist 100 endeksi güne yine pozitif ivmeyle başladı. Ateşkesten beri yükselişte olan endeks, 10 Mart sabahına yüzde 0,62 yükselişte 85,51 puan kazandı ve 13.774,51 puana ulaştı. Savaş öncesi puan durumuna tekrar erişen borsada olumlu rüzgarların gün içinde de esmesi bekleniyor.
10 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.774,51
|Değişim
|%0,62 (+85,51)
|Önceki kapanış
|13.689,00
|Gün içi en düşük
|13.774,51
|Gün içi en yüksek
|13.774,51
|İşlem hacmi
|75.826.998 TL
|Saat
|9:57
10 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|KONTR
|9,68
|+10,00
|AAGYO
|25,52
|+10,00
|DGNMO
|5,53
|+9,94
|ANELE
|21,64
|+9,90
|BORLS
|3,93
|+8,26
10 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BLCYT
|41,90
|-9,97
|ENPRA
|124,80
|-9,96
|MEKAG
|6,01
|-8,38
|RUBNS
|35,60
|-7,68
|EKIZ
|92,10
|-5,05
10 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KONTR
|9,68
|116.163.910,72
|AKBNK
|76,00
|113.286.968,00
|THYAO
|322,50
|107.598.577,50
|GLRMK
|242,80
|74.035.790,00
|SASA
|2,47
|73.149.561,29
10 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.841,06 TL
Gram altın satış: 6.841,95 TL
10 Nisan 2026 Altın Fiyatları
10 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,87 TL
Gram gümüş satış: 108,97 TL
10 Nisan 2026 Gümüş Fiyatları
10 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6203 TL
Dolar satış: 44,6624 TL
Euro alış: 52,1746 TL
Euro satış: 52,3005 TL
Sterlin alış: 59,8638 TL
Sterlin satış: 60,0647 TL
10 Nisan 2026 Döviz Fiyatları
10 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,18 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 72,43 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
10 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları
10 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
