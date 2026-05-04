Asgaride cimri enflasyonda cömert! 4 ayda 4 bin 110 lira eridi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan Enflasyon Bülteni, ücretli çalışanların ve emeklilerin içine düştüğü derin yoksulluğu rakamlarla ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan 2026 sonuçlarını 4 Mayıs 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Kurumun verilerine göre:

Son Dakika | TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Yıllık resmi TÜFE oranı yüzde 32,37,

On iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 32,43,

Aylık fiyat artışı ise yüzde 4,18 olarak açıklandı.

Ancak resmi veriler üzerindeki şüphe gölgesi dağılmıyor. TÜİK, Haziran 2022'de durdurduğu madde fiyat listesi açıklamasını, yargı kararına rağmen Nisan 2026'da da sürdürdü. Şeffaflıktan uzak bu tutum, açıklanan verilerin sahadaki gerçeklikle uyuşmadığı eleştirilerini güçlendiriyor.

GIDA ENFLASYONU GENEL FİYAT ARTIŞINI SOLLADI

Halkın en temel ihtiyacı olan gıdada yaşanan fiyat artışları, genel enflasyon rakamlarını açık ara geride bıraktı. TÜİK verilerine göre bile gıda enflasyonu yüzde 34,55 olarak gerçekleşti. Tarihsel perspektiften bakıldığında uçurum daha da netleşiyor: 2005 yılından bu yana genel fiyatlar 34,8 kat artarken, gıda fiyatlarındaki artış 52,9 katı buldu.

GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ DERİN UÇURUM

Enflasyonun yakıcı etkisi toplumun her kesiminde aynı hissedilmiyor. Harcama alışkanlıkları ve gelir payları arasındaki dengesizlik şu verilerle dikkat çekiyor:

En düşük yüzde 20’lik gelir grubu: Toplam gelirden sadece yüzde 6,3 pay alırken, bu grubun toplam harcaması içinde gıdanın payı yüzde 30,4 gibi yüksek bir seviyede seyrediyor.

En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu: Toplam gelirin yüzde 48,1’ini elinde tutarken, harcamaları içindeki gıda payı sadece yüzde 12,8'de kalıyor.

Bu durum, düşük gelirlilerin gıdadan kısıp, artan kira ve ulaşım maliyetlerine yetişmeye çalıştığını kanıtlıyor.

KONUT VE GİYİMDE AYLIK ARTIŞ REKORU

Nisan 2026 verilerinde harcama grupları bazında yıllık en yüksek artış yüzde 50,60 ile eğitim kategorisinde görüldü.

Aylık bazda ise mevsimsel etkiler ve maliyet artışlarıyla birlikte giyim ve ayakkabı grubu yüzde 8,94 artışla zirveye oturdu. Konut harcamaları ise aylık yüzde 7,99 artışla halkın en büyük gider kalemlerinden biri olmayı sürdürdü.