Şamil Tayyar enflasyonun faturasını Şimşek'e kesti! Ortalık yangın yeri

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verisini 3,19'luk beklenti anketleri ortalamasının çok üzerinde aylık 4,18; yıllık 32,37 olarak açıkladı. Açıklanan rakamların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar, faturayı enflasyonla mücadelede sıkı politikalarını sıkı sıkıya savunan Mehmet Şimşek'e kesti. Şimşek'i sert eleştiren Tayyar, "Toplum bunalımda, ortalık yangın yeri" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının dördüncü enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen Nisan ayı rakamları, ekonomik tabloda sert bir yükselişi işaret ederken, iktidar kanadından ekonomi yönetimine yönelik sert eleştiri AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, mevcut ekonomik programda ısrar edilmesinin toplumu bunalıma sürüklediğini savunarak faturayı sıkı mali politikalarıyla sık sık eleştirilen Mehmet Şimşek'e kesti.

ŞAMİL TAYYAR ENFLASYONUN FATURASINI ŞİMŞEK'E KESTİ!

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre 4,18 oranında artış göstererek yıllık bazda yüzde 32,37’ye ulaştı. Bir önceki ay yüzde 1,94 olan enflasyonun iki kattan fazla fırlaması üzerine açıklama yapan Şamil Tayyar, sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi politikalarına dayandırdı.

Tayyar, mevcut tablonun son 3 yılın ürünü olduğunu vurgulayarak, "Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız" ifadeleriyle ekonomi yönetimini eleştirdi.

Savaşın petrol ve doğalgaz üzerindeki etkisinin toplam tablo içindeki payının düşük olduğunu savunan Tayyar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın "İran savaşından sonra programa ara verilmeli" görüşüne de destek verdi.

Mehmet Şimşek'i hazırlıklı olmamakla suçlayan Tayyar, "Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür. Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular." dedi.

"ORTALIK YANGIN YERİ"

Enflasyon rakamlarının çarşı pazardaki durumu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Tayyar, uygulanan kemer sıkma politikalarının toplumsal maliyetine dikkat çekti.

Üç yıllık sıkılaştırma politikasının sürdürülebilir olmadığını savunan Tayyar, "Toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda düşüş beklentisinin aksine yaşanan bu fırlamanın ardından iktidarı uyaran Tayyar, önceliklerin değişmesi gerektiğini belirterek "Bir de ufukta sandık var" sözleriyle yaklaşan seçimlere dair siyasi risklere işaret etti.

Geçen ay sınırlı kalan yükselişin Nisan ayında adeta patlama yapması, piyasalardaki tedirginliği artırırken iktidar içindeki ekonomi tartışmalarını da alevlendirdi.

Şamil Tayyar'ın o paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu. Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür. Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular. Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir. Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor. 3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var."

