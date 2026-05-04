Elektrikli araç sahiplerini bekleyen yeni kazanç kapısı

V2G teknolojisi, otomobilleri birer tüketici olmaktan çıkarıp, enerji krizinin en akıllı çözüm ortağına dönüştürüyor.

Elektrikli araçlar (EV'ler), benzinli araçlarımızın yerini almaktan çok daha fazlasını yaparak çevremiz için fayda sağlayabilirler. Enerji sistemi için verimli bir yedek güç kaynağıdırlar.

Elektrikli araç şarj stratejilerine ilişkin yeni bir değerlendirme, elektrikli araçların, fazla enerjiyi depolayan ve talep arttığında şebekeye geri veren geniş bir mobil batarya ağı görevi görebileceğini öne sürüyor.

Bu yaklaşım, şebeke tıkanıklığını hafifletebilir, emisyonları azaltabilir ve gelir yaratabilir; ancak bu, ancak zamanında yapılan şebeke iyileştirmeleriyle kademeli olarak birleştirilirse mümkün olur.

Michigan Üniversitesi'nden kıdemli yazar ve enerji mühendisi Zhu Zong, "Elektrikli araçların gerçekten çevreci ve sürdürülebilir olup olmadığı tartışılıyor çünkü elektriğimizin büyük bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor" diyor.

"Aynı zamanda, şebeke güneş ve rüzgar gibi istikrarsız ve öngörülemeyen yenilenebilir enerji kaynaklarını absorbe etmekte zorlanıyor" diye ekliyor.

Araçtan şebekeye (V2G) teknolojisi – şarj istasyonlarının şebekeyle iletişim kurmasını sağlayan yazılım – her iki zorluğun da üstesinden geliyor. Elektrikli araçların hem enerji çekmesine hem de gerektiğinde geri göndermesine olanak tanıyor.

Bu çift yönlü enerji akışı, elektriğin şebekeden araca tek yönlü aktığı mevcut şarj sistemlerinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte, eleştirmenler büyük ölçekli V2G (Araçtan Şebekeye) uygulamasının fizibilitesini ve gerekli altyapının yüksek başlangıç ​​maliyetlerini sorgulamaktadır.

FİKRİ TEST ETMEK

V2G'nin gerçek potansiyelini değerlendirmek için bilim insanları, San Francisco Körfez Bölgesi'ni farklı elektrik şebekesi geliştirme senaryoları altında incelediler.

Elektrikli araç sahipliği düzeyini ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını öngördüler, araçların ne zaman ve nerede şarj edileceğini haritalandırdılar ve proaktif ile aşamalı şebeke iyileştirmelerinin maliyet etkinliğini değerlendirdiler.

Song, "En uygun çözüm, elektrik sistemini mümkün olan en kısa sürede yükseltmektir" diyor. Şebeke proaktif olarak yükseltilirse, her şarj cihazının V2G maliyetini karşılamak için günde yalnızca 0,12 ila 0,18 dolar gelir elde etmesi yeterli olurken, aşamalı yükseltmelerde bu rakam 1,49 ila 1,78 dolar arasında değişiyor.

Bu yaklaşım, yıllık karbon emisyonlarında önemli bir azalma sağlayacaktır. Bu da büyük ekonomik faydalar getirebilir; yani şebekenin hızla modernize edilmesi için tamamen finansal bir teşvik söz konusudur.

GELECEĞİN AĞI

Song , öncelikle artan elektrikli araç sayısını desteklemek için güç sisteminin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. "Ardından, gerektiğinde V2G'yi ölçeklendirebiliriz. Bu gerçekten çok önemli"

Transformatörler gibi temel şebeke varlıkları on yıllarca dayanırken, V2G şarj cihazlarının ömrü sınırlıdır ve elektrikli araç sayısı arttıkça ölçeklendirilebilir.

Ekip, çalışmalarının büyük bir kısmının, 20 veya 30 yıl sonra yollarda kaç elektrikli araba olacağı, politikaların nasıl olacağı ve çatı üstü güneş panellerinin ne kadar hızlı yayılacağı gibi tahminlere dayandığını belirtiyor.

Özellikle elektrikli araçlara yönelik teşviklerle ilgili politika değişiklikleri, zaman çizelgesini değiştirebilir.

Shenzhen'deki Hong Kong Çin Üniversitesi'nden enerji mühendisi ve ortak yazar Shunbo Lei, "V2G, özellikle yenilenebilir enerjiyi daha fazla entegre ettiğimiz bu dönemde, elektrik sistemindeki birçok sorunu çözmek için umut vadeden bir teknolojidir" diyor.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, farklı zaman dilimlerinde dengesizliklerle karşı karşıyayız. Elektrikli araçların, güvenilir bir enerji sistemi kurmak için enerji depolamayı koordine etmede önemli bir rol oynayabileceğini öngörüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.