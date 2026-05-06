Türkiye 60 ton altınla dünya birincisi oldu

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council - WGC), küresel ölçekteki merkez bankalarının Mart 2026 dönemine ait altın istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan resmi rakamlara göre, dünya genelindeki merkez bankaları mart ayı içerisinde net 30 tonluk bir altın satışı gerçekleştirdi. Ancak bu net rakamın arkasındaki en büyük etken, diğer ülkelerin alımlarını gölgede bırakan Türkiye'nin yüklü satışı oldu.

DÜNYA DEVLERİ İSTİFLEDİ: POLONYA VE ÇİN ALIMDA

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken birçok ülke rezervlerini altınla tahkim etmeye devam ediyor. Polonya Merkez Bankası, hem mart ayında hem de 2026 yılının ilk çeyreğinde en fazla altın alan kurum olarak dikkat çekti. Polonya, mart ayında 11 ton, yılın ilk üç ayında ise toplam 31 ton altın alarak stoklarını güçlendirdi.

Polonya’nın ardından gelen diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Özbekistan Merkez Bankası: Mart ayında 9 ton, yılın ilk çeyreğinde 25 ton alım yaptı.

Kazakistan Merkez Bankası: Mart ayında 6 ton, yılın ilk çeyreğinde 13 ton alım yaptı.

Çin Merkez Bankası: 17 aydır aralıksız sürdürdüğü alım serisini bozmadı ve martta alım hızını 5 tona yükseltti. Yılın ilk çeyreğindeki toplam alımı 7 tona ulaştı.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti, Malezya, Guatemala, Kırgızistan, Kamboçya, Endonezya ve Sırbistan gibi ülkelerin merkez bankaları da bir ton veya üzerinde net alım bildirdi.

TÜRKİYE REZERVLERİNDEN 79 TON ALTIN EKSİLDİ

Dünya genelinde alım eğilimi hakimken, Türkiye tam tersi bir rota izledi. Mart ayının en büyük altın satıcısı 60 tonluk hacimle Türkiye oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye, altın rezervlerinin bir kısmını döviz ihtiyacını karşılamak ve likidite amaçlı kullanmak durumunda kaldı.

2026 yılının ilk çeyreğine (Ocak-Şubat-Mart) bakıldığında ise tablo daha da netleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın rezervleri bu üç aylık süreçte toplamda 79 ton azaldı. Bu devasa satışın neredeyse tamamına yakınının sadece mart ayında gerçekleşmiş olması, piyasalardaki döviz talebinin ve likidite baskısının hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

BÖLGESEL DİĞER SATIŞLAR VE LİKİDİTE İHTİYACI

Satış tarafında Türkiye'yi, mart ayında gerçekleştirdiği 6 tonluk işlemle Rusya izledi. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan - SOFAZ) tarafından paylaşılan üç aylık veriler ise kurumun 2026'nın ilk çeyreğinde net 22 tonluk bir satış yaptığını gösterdi.

Türkiye'nin bu hamlesiyle dünya genelindeki "net 30 ton satış" rakamı oluşurken, analistler merkez bankalarının bu tasarrufları ağırlıklı olarak nakit akışını yönetmek adına yaptığına dikkat çekiyor.