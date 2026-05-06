Dev banka beklentileri aşan Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ve faiz rakamları şaşırttı

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16 olarak açıklamış buna karşılık yüzde 13-19 olan geniş aralık tahminini yüzde 15-21 olarak güncellemişti. 14 Mayıs'ta açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda değişikliğe giderek yıl sonu için belirlenen hedefin geniş tahmin aralıklarının yukarı yönlü revize edilmesi beklenirken ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan yıl sonu Türkiye tahminleri geldi.

Orta Doğu’da tırmanan savaşın petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle küresel enflasyon baskısı artarken, dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs Türkiye ekonomisine dair yeni bir rapor yayımladı. Analizde, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki sıkı duruş baskısını artırdığı vurgulanırken, yıl sonuna dair faiz ve enflasyon öngörüleri dikkat çekti.

DEV BANKA BEKLENTİLERİ AŞAN TÜRKİYE TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Goldman Sachs’ın son raporunda, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26 seviyesinde açıklandı. Bu rakam, Merkez Bankası’nın yüzde 15-21 bandındaki yıl sonu tahmininin 5 puan üzerinde bir orana işaret ediyor.

Banka ekonomistleri, özellikle enerji fiyatlarındaki seyir ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri diri tuttuğunu belirtti.

TCMB’nin enflasyonda daha net bir düşüş ve küresel risklerde azalma görene kadar mevcut sıkı para politikası duruşunu koruması gerektiği ifade edildi.

ENFLASYON VE FAİZ RAKAMLARI ŞAŞIRTTI

Banka, para politikası tarafında ise faiz indirimlerinin takvimine ilişkin öngörülerini paylaştı. Analizde, politika faizinin kısa vadede mevcut seviyesinde korunacağı, olası bir gevşeme sürecinin ise ancak 2026’nın son çeyreğinde başlayabileceği tahmin edildi.

Goldman Sachs, yılın son bölümünde yapılacak olan indirimlerle birlikte politika faizinin yaklaşık yüzde 34 seviyelerine çekilebileceğini öngördü.

Orta Doğu’daki gerilimin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin hem faiz hem de enflasyon patikasında en belirleyici dış faktörler olacağı kaydedildi.

MERKEZ'İN YÜZDE 16 HEDEFİ GELEBİLİR Mİ?

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 16’lık yıl sonu hedefinin yakalanabilmesi için kalan 8 ayda fiyatların aylık ortalama sadece yüzde 0,19 artması gerekiyor. Enflasyonun, hedefin üzerinde kalsa dahi yüzde 15-21 bandındaki tahmin aralığı içinde tutunabilmesi için ise aylık artış ortalamasının yüzde 0,8’i geçmemesi şart.

Ancak geçtiğimiz 5 yılın aylık ortalama verileri bu senaryoların oldukça uzağında. Son 5 yıla bakıldığında fiyatlar Mayıs'ta en düşük yüzde 0,04, Haziran'da yüzde 1,37, Temmuz'da yüzde 2,06 ve Eylül'de yüzde 2,44 gibi seviyelerde seyretti. Bu oranların aynen tekrarlanması durumunda dahi yıl sonu enflasyonu yüzde 28,65'e ulaşarak piyasa katılımcılarının beklentilerini bile geride bırakacak.

Gelecek 8 ayın tamamında son 10 yılın en düşük aylık değerlerinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tablo şu şekilde:

Mayıs: Yüzde 0,04 artış (2023 gibi)

Yüzde 0,04 artış (2023 gibi) Haziran: Yüzde 0,27 düşüş (2017 gibi)

Yüzde 0,27 düşüş (2017 gibi) Temmuz: Yüzde 0,15 artış (2017 gibi)

Yüzde 0,15 artış (2017 gibi) Ağustos: Yüzde 0,86 artış (2020 gibi)

Yüzde 0,86 artış (2020 gibi) Eylül: Yüzde 0,65 artış (2017 gibi)

Yüzde 0,65 artış (2017 gibi) Ekim: Yüzde 2,0 artış (2019 gibi)

Yüzde 2,0 artış (2019 gibi) Kasım: Yüzde 1,44 düşüş (2018 gibi)

Yüzde 1,44 düşüş (2018 gibi) Aralık: Yüzde 0,40 gerileme (2018 gibi)

Eğer bu sıra dışı düşük oranlar gerçekleşmezse, Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefini revize etmesi kaçınılmaz bir seçenek olarak masada durmaya devam edecek.