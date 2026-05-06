Uzman isim altında olacakları açıkladı: Savaş bitse bile devam edecek

Küresel ekonomideki çatışma iklimi; petrol, altın ve döviz kurları üzerindeki baskısını hissettirmeye devam ediyor. Geçmişte Ortadoğu merkezli gerilimlerde petrolle birlikte yükselen altın fiyatları, İran ile yaşanan son süreçte sert dalgalanmalar sergilemişti. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın yatırımı olanları yakından ilgilendiren öngörülerini paylaştı.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ TRENDİ Mİ BAŞLIYOR?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yeniden bir tırmanış dönemine geçtiği görüşünde. Ons fiyatında bir gün içinde 125-130 puanlık bir sıçrama yaşandığına dikkat çeken Yıldırımtürk, savaş riskinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Türkiye 60 ton altınla dünya birincisi oldu

Uzman isim şunları kaydetti:

"Altının yeniden yükseliş trendine girdiğini düşünüyorum. Çünkü bir günde 125-130 puanlık onsta yükseliş söz konusu oldu. Savaşın da henüz tam olarak bittiğini söylemek mümkün değil. ABD Başkanı Donald Trump açıkladı ama İran tarafından buna rağmen bir açıklama gelmiş değil. Eğer petrolde yükseliş söz konusu olursa bir miktar altında geri çekilme olabilir. Savaşla ilgili bir yükseliş trendinde değiliz. Savaş bitse bile altının yükselişi devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

ABD TAHVİLLERİNDEN KAÇIŞ, ALTINA YÖNELİŞ

Küresel piyasalardaki bir diğer önemli değişim ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvillerinden uzaklaşılması oldu.

Birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirmek için ABD tahvillerini elden çıkarıp altına yöneldiğini belirten Yıldırımtürk, Çin örneğine değindi. NTV'de yer alan habere göre Yıldırımtürk, "ABD tahvillerinden uzaklaşma devam ediyor. Ülkeler ABD tahvillerini satıp altın alıyor. Çin'in aylık altın alım miktarı 60 ton olarak açıklanıyor. Bu destek merkez bankasından değil, bireylerin de altın aldığını görüyoruz. Faiz indirimlerinin sene sonunda olması ihtimali gündeme gelecek bu da altını destekleyecek nitelikte." dedi.

GRAM ALTIN İÇİN 7 BİN 500 LİRA ÖNGÖRÜSÜ

Ons altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da tetikleyeceği öngörülüyor. Güncel olarak 6 bin 800 lira seviyelerine dayanan gram altın için yeni bir hedef fiyat veren Yıldırımtürk, "Ons altın yükseliş trendini sürdürürse 7 bin - 7 bin 500 lira fiyat aralığına gram altının gelebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.