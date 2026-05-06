Faturalar kabaracak: Zam kapıda, destek rafta!

Doğalgaz, elektrik, benzin, motorin ve LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) fiyatları, son dönemde ardı ardına gelen güncellemelerle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Fiyat artış listesinin zirvesine ise doğalgaz yerleşti. Enerji piyasasındaki bu sert yükselişin arkasında hem küresel çatışmaların etkisi hem de bütçedeki sübvansiyon yükünün hafifletilmek istenmesi yatıyor.

DOĞALGAZDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 94’Ü AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında doğalgazdaki ortalama fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 44,47 oldu.

Doğalgazda korkutan bilanço

Yıllık bazda bakıldığında ise (Nisan 2025 - Nisan 2026) doğalgaz fiyatları yüzde 94,71 oranında yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz zammını yüzde 25 olarak duyurmuştu; ancak TÜİK’in ortalama fiyat üzerinden yaptığı hesaplamalar, halkın cebine yansıyan gerçek maliyetin çok daha ağır olduğunu kanıtladı.

ELEKTRİK ZAMMININ ETKİSİ GELİYOR

4 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yüksek oranlı elektrik zamları, kademeli tarife sistemiyle birlikte hayatımıza girdi. TÜİK verilerine göre, nisan ayında elektrik fiyatları aylık bazda yüzde 16,9 oranında arttı. EPDK’nın yüzde 25 olarak açıkladığı zammın neden nisan rakamlarına tam yansımadığına dair uzmanlardan uyarı geldi:

"Zammın 4 Nisan’da başlaması nedeniyle nisan ayı verilerine sadece yüzde 16,9’luk kısmı yansıdı. Zammın geri kalan etkisi asıl olarak mayıs ayı enflasyon rakamlarında ve faturalarda kendisini gösterecek."

MOTORİN YÜZDE 63 ZAMLANDI

ABD ile İran arasındaki gerilim, küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarını tırmandırırken iç piyasada da pompa fiyatlarını vurdu. Birgün'de yer alan habere göre Mart ayında motorin fiyatları yüzde 14,4, benzin ise yüzde 7,95 oranında artmıştı. Nisan ayına gelindiğinde motorindeki aylık artış yüzde 12,05, benzindeki artış ise yüzde 3,08 olarak kaydedildi.

Böylece akaryakıtta yıllık tablo şu şekilde oluştu:

MOTORİN: Yıllık artış yüzde 63,63

BENZİN: Yıllık artış yüzde 38,2

TÜİK’in pompa fiyatları yerine, ay içinde satılan toplam yakıtın ortalama fiyatını esas alması sebebiyle, son günlerdeki artışların mayıs ayında da hissedilmeye devam edeceği öngörülüyor.

1 TRİLYON LİRALIK SÜBVANSİYON KADEMELİ OLARAK KALKACAK

Ekonomi yönetimi, enerji fiyatlarındaki artışın halka doğrudan yansımasını engellemek için kullanılan mekanizmaları gözden geçiriyor. Mart ayında akaryakıtta "eşel mobil" sistemi yeniden devreye alınmıştı. Bu sistemin bütçeye yıllık maliyetinin 600 milyar TL olduğu hesaplanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, merkezi bütçeden doğalgaz ve elektrik destekleri için ayrılan tutarın 305 milyar TL olduğunu bildirmişti. Eşel mobil ile birleştiğinde enerjideki toplam sübvansiyon tutarı 1 trilyon TL’ye yaklaşıyor.

Ekonomi yönetiminin bu sübvansiyonları kademeli olarak azaltma hedefi, yakın gelecekte elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere tüm enerji kalemlerine çok daha yüklü zamların yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.