Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doğalgaz faturasında yeni tarifeyi duyurdu. Konutlarda kullanılan doğalgazda tıpkı elektrik kullanımında olduğu gibi kademeli fiyat uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Uygulama il bazında belirlenen ortalama tüketim verilerini baz alırken abonenin bulunduğu ilin ortalama tüketim miktarını yüzde 75 oranında aşan abonelerin tüketimi daha yüksek seviyeden fiyatlandırılacak, devlet desteği ortadan kalkacak.

Vatandaşın cebindeki yansıması merakla beklenen yeni tarifeli faturaların kesilmesine günler kaldı. Maliyet artışı da ortaya çıktı.

DOĞALGAZ FATURASINI 3 BİN LİRADAN 5 BİNE ÇIKARACAK

Yeni tarifeyle birlikte Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyatlandırma modeli devreye giriyor. Kademe-1 (normal tüketim) kapsamında metreküp fiyatı tüm vergiler dahil 16.23 TL olarak belirlenirken, belirlenen sınırı aşan Kademe-2 (limit üstü tüketim) aboneleri için bu rakam 26.13 TL’ye çıkıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; sistemin en kritik noktası, kademe sınırının aşılması durumunda sadece aşan miktarın değil, faturaya konu olan tüm metreküpün yüksek fiyattan hesaplanacak olması.

Yapılan örnek hesaplamaya göre; İstanbul'da Mayıs ayı limiti olan 119.96 m³'ün hemen altında kalan bir abone yaklaşık 3 bin 99 TL öderken, bu sınırı sadece birkaç metreküp ile aşan bir abonenin faturası Kademe-2 fiyatıyla hesaplanarak 5 bin 43 TL seviyesine yükselecek.

YENİ TARİFEYİ GÖRMEYE ÇOK AZ KALDI

Nisan ayında başlayan uygulamanın ilk somut yansımaları Mayıs ayı faturalarıyla görülecek. Türkiye genelindeki 21.8 milyon abonenin yaklaşık 19 milyonu mevcut devlet desteğinden faydalanmaya devam ederken, yüksek tüketim yapan yaklaşık 2.8 milyon abonenin Kademe-2 tarifesine geçiş yapması öngörülüyor. Kademeli sistemde limitler, illerin iklim şartlarına göre her ay değişkenlik gösterecek.

Bazı illerin Mayıs ayı için belirlenen tüketim limitleri şu şekilde:

İstanbul: 119.96 m³

Ankara: 109.01 m³

Erzurum: 154.02 m³

İzmir: 66.10 m³

Antalya: 55.37 m³

Rize: 127.12 m³

Düzenleme kapsamında ekmek üreticileri, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları kademe uygulamasından muaf tutulurken; şehit yakınları ve gaziler için metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanacak.

Merkezi ısıtma kullanan binalarda ise toplam tüketim daire sayısına bölünerek hane başı ortalama üzerinden hesaplama yapılacak. Tüketiciler, bir sonraki ay tüketimlerini düşürerek yeniden alt kademeye geçebilecek.