Doğalgaz fiyatları arz endişesiyle yükselişe geçti

Küresel enerji piyasaları, haftanın ilk işlem gününde (13 Nisan 2026) Ortadoğu’dan gelen "abluka" haberiyle negatif bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan’da başarısızlıkla sonuçlanması, barış beklentilerini yerini savaş fiyatlamasına bıraktı.

47 DOLARLIK 'KRİTİK' EŞİK GEÇİLDİ

Avrupa'da doğalgaz fiyatları (TTF), ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını duyurmasının ardından hızla yükseldi.

Bir seans içerisinde yüzde 8’den fazla değer kazanan doğalgaz, 47 dolar (MMBtu) seviyesinin üzerine çıktı.

Hürmüz Boğazı’nın askeri gemilerle "izlenmesi" ve İran limanlarına giriş-çıkışın engellenmesi, enerji arz güvenliğini tamamen ortadan kaldırdı.

LNG’NİN KALBİ DURDU

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sadece bir "yol kapatma" meselesi değil; üretimin kendisi de tehdit altında:

Katar Faktörü: Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan Katar’ın Ras Laffan tesislerinde üretimin, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bir ayı aşkın süredir durma noktasında olduğu belirtiliyor.

Küresel Arz: Küresel LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri (%20) Hürmüz Boğazı üzerinden akıyor. Bu damarın tıkanması, spot LNG piyasalarında fiyatların kontrolsüzce artması demek.

AVRUPA İÇİN EN KRİTİK ZAMAN

Avrupa ülkeleri şu anda önümüzdeki kışın hazırlığını yapıyor ve doğalgaz depolarını doldurmaya çalışıyor.

Rekabet Kızışıyor: Olası bir uzun süreli arz kesintisi, Avrupa’nın kış hazırlığını baltalayabilir.

Fiyat Volatilitesi: Uzmanlar, spot piyasada fiyatların sadece Hürmüz değil, ABD-İran hattından gelecek her askeri haberle "testereli" bir seyir izleyeceği uyarısında bulunuyor.