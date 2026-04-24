MacBook Neo şokunun ardından ultra ucuz Windows dizüstü bilgisayarlar geliyor

Intel çipleriyle çalışan yeni, ultra ucuz dizüstü bilgisayarların çağı başlamış gibi görünüyor. Bu tür bir mobil bilgisayarın prototipi zaten hazır. Windows merkezli PC endüstrisi, rakibi Apple'ın MacBook Neo'suyla ivme kazandı.

Intel, uygun fiyatlı MacBook Neo ile rekabet etmek üzere kendi işlemcilerini ve Windows 11 işletim sistemini kullanan, ekonomik bir dizüstü bilgisayar geliştiriyor. Sektör kaynaklarına göre çalışmalar hızla ilerliyor.

MACBOOK NEO’NUN "WİNDOWS KARDEŞİ" GELİYOR:

MacBook Neo

Neo birkaç gün içinde en çok satanlar arasına girdi ve Apple, uygun fiyatlı segmenti neredeyse tamamen ele geçirdi. Intel ise çok geç olmadan bu pazara girmeye çalışıyor. Şirketin hazır bir referans tasarımı var; diğer markalar bunu dizüstü bilgisayarları için temel olarak kullanacak.

MacBook Neo'ya benziyor ama Windows işletim sistemiyle çalışıyor.

Giriş seviyesi dizüstü bilgisayar referans tasarımı, son derece popüler MacBook Neo'yu tahtından indirmeyi amaçlıyor. NotebookCheck, en azından görünüm olarak Neo'ya çok benzeyen bu cihaza yakından bakma fırsatı buldu.

Referans tasarım, diğer bilgisayar üreticileri tarafından temel olarak kullanılacak bir tür prototiptir. Örneğin Nvidia da aynı şeyi yapıyor; referans grafik kartlarını sergiliyor ve ortakları bunları kullanarak farklı soğutma sistemleri, fiziksel boyutlar vb. ile kendi çözümlerini oluşturuyor.

Intel'in ürettiği bu cihaz yeşil bir kasaya sahip; görünüşe göre bu, Apple'ın tüm reklam materyallerinde kullandığı MacBook Neo'nun açık yeşil tonunu "taklit etme" girişimi.

APPLE RAKİPLERİNİ NASIL ŞAŞIRTIYOR?

Apple, MacBook Neo'yu 2026 yılının Mart ayı başlarında piyasaya sürerek küresel PC pazarında tam bir devrim yarattı. Dizüstü bilgisayarın fiyatı 600 dolar olup, bu da onu şimdiye kadarki en ucuz MacBook yapıyor.

Ancak bu yine de gerçek bir MacBook; Apple kalitesi, macOS işletim sistemi, tanınabilir tasarımı ve alüminyum kasasında şirket logosuyla birlikte geliyor.

Windows dizüstü bilgisayar segmentinde Neo ile rekabet edebilecek neredeyse hiçbir model yok, bunun sebebi de kasalarının sıradan plastikten yapılmış olması. Neo'nun ortaya çıkışı PC üreticilerini şok etti; Apple'a nasıl yanıt verecekleri konusunda kelimenin tam anlamıyla hiçbir fikirleri yoktu.

Dahası, Apple Neo'nun piyasaya sürülmesiyle dünyaya, Intel çipli ucuz dizüstü bilgisayarların, özellikle eski modellere ait akıllı telefon işlemcili bilgisayarlardan daha düşük performans gösterdiğini kanıtladı. Neo, 2024'te piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro'da bulunan A18 Pro işlemci üzerine inşa edilmiştir.

Dahası, Windows 11'in sanal makinede çalışması gerekse bile, Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlara kıyasla MacBook Neo'da daha güvenilir bir şekilde çalıştığı gösterilmiştir.

WİNTEL'İN KOZLARI

Intel'in referans modelinin en önemli özelliği 16 GB RAM kapasitesidir. Bu, Apple için ciddi bir darbe çünkü Neo'da sadece 8 GB RAM bulunuyor ki bu, macOS ne kadar optimize edilmiş olursa olsun, 2026 için oldukça düşük bir rakam. Teknoloji blogcuları ve kullanıcılar da dahil olmak üzere herkes Apple'ı bu yüzden eleştirdi.

Öte yandan, herhangi bir ayar yapılmadan, referans dizüstü bilgisayara yüklenen Windows 11, en az 4 GB RAM'i hızla tüketecektir. Bu, esasen gereken minimum miktardır.

Birçok kullanıcı, Apple'ın hoparlörleri Neo'nun yan tarafına taşımasından ve klavye arka ışığını kaldırmasından da hoşlanmadı. Intel'in referans fotoğraflarında hoparlörler klavyenin yanında gösteriliyor, ancak tuş arka ışığı da yok. Muhtemelen sadece devre dışı bırakılmış.

Ancak Neo'nun bir başka dezavantajı daha var: geniş ekran çerçeveleri. Intel prototipinde kaç USB portu olduğu hakkında bilgi yok - fotoğrafta yer almıyorlar. MacBook'ta yalnızca iki USB-C portu bulunuyor; bunlardan biri nispeten hızlı bir USB 3.0, diğeri ise 2000'lerden kalma yavaş bir USB 2.0.

KULLANICILARDAN NE BEKLENMELİ?

Intel, prototipi Nisan 2026'nın sonlarında duyurduğu kendi Wildcat Lake işlemci ailesi üzerinde tasarladı. Bunlar, daha az çekirdeğe, önemli ölçüde azaltılmış performansa ancak minimum güç tüketimine sahip Panther Lake işlemcilerinin basitleştirilmiş versiyonlarıdır.

Bu işlemciler, temel görevler için satın alınan uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Referans prototipinde altı çekirdekli bir işlemci bulunur: iki büyük Cougar Cove çekirdeği ve dört küçük Darkmont çekirdeği. Termal tasarım gücü (TDP) en yüksekte 35 W, en düşükte ise 11 W'tır.

Intel, işlemci modelini tam olarak açıklamadı ancak nöral motorunun performansına dair ipuçları verdi. 17 TOPS performans sunan bu işlemci, serinin en gelişmiş işlemcileri olan Core 7 350 ve Core 7 360 ile karşılaştırılabilir. Her iki işlemci de 4,8 GHz'e kadar frekanslarda çalışıyor ve 64 GB'a kadar DDR5-6400 RAM'i destekliyor.

Dizüstü bilgisayarda ayrı bir grafik kartı bulunmuyor; yalnızca işlemciye entegre edilmiş bir grafik birimi var. GPU'nun sadece iki çekirdeği ve 2,6 GHz frekansı bulunuyor.

NİCELİK, NİTELİK DEĞİL...

Çinli Xiaomi ve Redmi'nin yanı sıra daha az bilinen Maibenben ve Chuwi gibi düzinelerce şirket Intel çipli uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Acer, Asus, Samsung, Lenovo ve diğerleri gibi on yıllardır piyasada olan şirketler de bu segmentte aktif olarak yer alıyor.

Wildcat Lake çipinin lansmanı sırasında Intel, bu işlemcilere dayalı 70'ten fazla dizüstü bilgisayar modelinin yakında piyasaya sürülmek üzere geliştirilmekte olduğunu belirtti. Çip üreticisi fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Düşük maliyetli segmentte Apple ile rekabet etmeyi hedefleyen üreticiler arasında, MacBook dizüstü bilgisayarlarıyla rekabet eden MSI da bulunuyor. Tayvanlı üretici, MacBook Neo'nun muadili bir modeli 2026 Mart ayı sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor.