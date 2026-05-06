Mansur Yavaş evleneceklere müjdeyi verdi: Ücretsiz kullanacakları da açıkladı

Mansur Yavaş evleneceklere müjdeyi verdi: Ücretsiz kullanacakları da açıkladı
Yayınlanma:
Mansur Yavaş, evleneceklere müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Gençlerin evlilik sürecinde sırtlanmakta zorlandığı maliyet yükünü omuzlarında hissettiklerini belirten Yavaş, ABB'nin yeni düğün salonunun Demetevler Cemre Parkı’nda açıldığını duyurdu; salonu ücretsiz kullanacakları da açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, artan maliyetler nedeniyle evlilik sürecinde zorlanan gençler için tamamladıkları yeni projeyi sosyal medya hesabından paylaştı. ABB'nin üçüncü ücretsiz düğün salonunun Demetevler Cemre Parkı'nda açıldığını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ EVLENECEKLERE MÜJDEYİ VERDİ

Mansur Yavaş, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle evlilik hayali kuran genç çiftlere destek olmak amacıyla hayata geçirdikleri yeni projeyi duyurdu.

mansur-yavas-evleneceklere-mujdeyi-verdi-ucretsiz-kullanacaklari-da-acikladi-ankarada-ucretsiz-oldu-mansur-yavas-acikladi-7.jpg

ABB’nin üçüncü ücretsiz düğün salonu olan Demetevler Cemre Parkı’ndaki tesisin hizmete girmesiyle birlikte, sosyal belediyecilik kapsamında sunulan ücretsiz düğün organizasyonları geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek.

mansur-yavas-evleneceklere-mujdeyi-verdi-ucretsiz-kullanacaklari-da-acikladi-ankarada-ucretsiz-oldu-mansur-yavas-acikladi-6.jpg

Düğün maliyetlerinin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığı mevcut ekonomik tabloda, Ankara Büyükşehir Belediyesi genç çiftlerin yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

mansur-yavas-evleneceklere-mujdeyi-verdi-ucretsiz-kullanacaklari-da-acikladi-ankarada-ucretsiz-oldu-mansur-yavas-acikladi-5.jpg

Temmuz 2025 tarihinden bu yana toplam 51 çiftin düğününü ücretsiz olarak gerçekleştiren ABB; Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın ardından üçüncü salonunu Demetevler Cemre Parkı’nda açtı. Modern yapısıyla dikkat çeken yeni salon, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

ÜCRETSİZ KULLANACAKLARI DA AÇIKLADI

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu hizmetten kimlerin faydalanabileceğine dair detayları paylaştı.

mansur-yavas-evleneceklere-mujdeyi-verdi-ucretsiz-kullanacaklari-da-acikladi-ankarada-ucretsiz-oldu-mansur-yavas-acikladi-4.jpg

Yavaş, "Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarımız bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek" diyerek Ankara halkına müjdeyi verdi.

Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"

Ücretsiz düğün salonu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ABB’nin resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Belediye, kira ve eşya giderlerinin yanı sıra düğün salonu yükünün de gençler üzerinde yarattığı baskıyı bu projeyle azaltmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Ekonomi
Son dakika | Petrol çakıldı altın fırladı
Son dakika | Petrol çakıldı altın fırladı
Faturalar kabaracak: Zam kapıda, destek rafta!
Faturalar kabaracak: Zam kapıda, destek rafta!