Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, artan maliyetler nedeniyle evlilik sürecinde zorlanan gençler için tamamladıkları yeni projeyi sosyal medya hesabından paylaştı. ABB'nin üçüncü ücretsiz düğün salonunun Demetevler Cemre Parkı'nda açıldığını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ EVLENECEKLERE MÜJDEYİ VERDİ

Mansur Yavaş, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle evlilik hayali kuran genç çiftlere destek olmak amacıyla hayata geçirdikleri yeni projeyi duyurdu.

ABB’nin üçüncü ücretsiz düğün salonu olan Demetevler Cemre Parkı’ndaki tesisin hizmete girmesiyle birlikte, sosyal belediyecilik kapsamında sunulan ücretsiz düğün organizasyonları geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek.

Düğün maliyetlerinin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığı mevcut ekonomik tabloda, Ankara Büyükşehir Belediyesi genç çiftlerin yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Temmuz 2025 tarihinden bu yana toplam 51 çiftin düğününü ücretsiz olarak gerçekleştiren ABB; Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın ardından üçüncü salonunu Demetevler Cemre Parkı’nda açtı. Modern yapısıyla dikkat çeken yeni salon, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

ÜCRETSİZ KULLANACAKLARI DA AÇIKLADI

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu hizmetten kimlerin faydalanabileceğine dair detayları paylaştı.

Yavaş, "Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarımız bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek" diyerek Ankara halkına müjdeyi verdi.

Ücretsiz düğün salonu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ABB’nin resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Belediye, kira ve eşya giderlerinin yanı sıra düğün salonu yükünün de gençler üzerinde yarattığı baskıyı bu projeyle azaltmayı hedefliyor.