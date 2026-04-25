Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"

CHP’li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara tepki gösterdi. Yavaş, yolsuzluklarla anılan AKP'li Melih Gökçek'in neden yargılanmadığını sordu. Yavaş, Gökçek hakkındaki Danıştay kararını da hatırlatarak, "Verdiğimiz dosyalar ortada. Verdiğimiz dosyaların hepsi ortada. Alın bunları içeri. O da yetmedi, geçenlerde Danıştay’dan Melih Gökçek’in yargılanması için oybirliğiyle karar çıktı, hala belediyemize müfettiş falan gelmedi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019’dan bu yana CHP’li belediyelerin engellemelerle karşılaştığını belirterek, “Topal ördek muamelesi çektiler bize” dedi. 2024 seçimlerinden sonra CHP’li belediye sayısının arttığını hatırlatan Yavaş, iktidarın bu başarıyı gördükten sonra belediyeleri hedef aldığını söyledi.

“Baktılar ki eğer belediyeler bu şekilde başarılı olmaya devam ederse kaçınılmaz bir sonuç geliyor; iktidar değişecek” diyen Yavaş, sürecin önce siyasi baskıyla, ardından soruşturma ve tutuklamalarla ilerlediğini savundu.

Yavaş, CHP’li belediye başkanlarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

“Birdenbire operasyonlar, tutuklamalar ve bu şekilde belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına başladılar. Bunu yaparken de baktılar tahliye olacak, bir tutuklama daha, bir tutuklama daha... O yetmedi, şimdi aileleriyle beraber gözaltına almalar ve Esenyurt Belediye Başkanımıza yapıldığı gibi ensesinden tutup itibarsız bir şekilde görüntüler vermek... Halbuki o belediye başkanı, o olaydan iki gün önce protokolde kaymakamdan sonra ikinci sıradaydı. Kimsenin belediye başkanlarımıza, seçilmişlerimize bu şekilde muamele etme hakkı yoktur.”

Tutukluluğun istisna olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Tutukluluk son derece istisna olması gereken bir şeydir. Evrensel hukukta böyledir. İnsanları tutuklarsınız, beraat ettiği zaman bunun telafisi asla mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

"NİYE DİYORUZ CEVAP YOK"

Yavaş, soruşturmalarda delilden sanığa gidilmesi gerekirken bunun tersinin yapıldığını savundu. Müfettişlerin eski dönemleri incelemek istemediğini öne süren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Delilden sanığa gitmek gerekirken, sanığı ellerine alıyorlar, ‘2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin’ diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz? Cevap yok. Hatta ve hatta gelen müfettişlerin birçoğu -yeni seçilen arkadaşlar da görmüştür- ‘Eskiyi boşver’ derler, eskiyi mümkün olduğu kadar incelemek istemezler.”

Yavaş, belediye başkanlarının itibarının makamlarından daha önemli olduğunu belirterek, “Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için” dedi.

Ara seçim için CHP'den hodri meydan! "İstifa mektuplarımız hazır"

Konuşmasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e de değinen Yavaş, yargılamalarda eşitlik çağrısı yaptı. Yavaş, Gökçek ve ailesine ilişkin dosyaların işleme konulmadığını savunarak şunları söyledi:

“Yargılayın, ama eşit şekilde yargılayın. Siz eşit yargılamadığınız için bugün bu toplantı yapılıyor. Geçen basın toplantısında açıkladım; siz bu ülkede Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz! Verdiğimiz dosyalar ortada. Verdiğimiz dosyaların hepsi ortada. Alın bunları içeri. O da yetmedi, geçenlerde Danıştay’dan Melih Gökçek’in yargılanması için oybirliğiyle karar çıktı, hala belediyemize müfettiş falan gelmedi.”

Yavaş, bazı eski dönem dosyalarında zaman aşımının beklendiğini ileri sürdü. “Bizim bir tek derdimiz var; eşit hukuk, eşit muamele, eşit yargılanmak” diyen Yavaş, yolsuzluk iddialarının parti ayrımı yapılmadan soruşturulması gerektiğini söyledi.

Yavaş, yolsuzluk iddialarının yalnızca CHP’li belediyeler üzerinden gündeme getirilmesine karşı çıktı. Suç işleyen herkesin hesap vermesi gerektiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Yolsuzluk yapanın partisi olmaz, Allah belasını versin kim olursa olsun! Cumhuriyet Halk Partili de olsa hesabını verecek, AK Partililer de hesap verecek, Cumhur İttifakı'nın belediyeleri de hesap verecek.”

Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik baskıların hukuki mücadeleyle karşılanacağını söyledi. Toplantıda daha geniş bir hukuk platformu kurulması gerektiğinin konuşulduğunu aktaran Yavaş, muhalefet partilerine de ortak hareket etme çağrısı yaptı.

"YEREL DEMOKRASİYE KASTEDİLİYOR"

Yavaş, bazı belediye başkanlarının iktidar partisine geçmesi hâlinde suçlamaların ortadan kalktığını öne sürdü. Bunun yerel demokrasi açısından tehlikeli olduğunu belirten Yavaş, “Demek ki yerel demokrasiye kast ediliyor. Yerel demokrasi olmadan demokrasinin olması imkanı yok” dedi.

Muhalefetin ortak bir hukuk platformu oluşturması gerektiğini söyleyen Yavaş, bundan sonraki süreçte hukuksuzlukların halka anlatılması gerektiğini ifade etti.

Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: