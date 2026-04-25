Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelinen son aşamayı açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, televizyon kanalları ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir toplantı yaparak güncel başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda faili meçhul cinayetler, dijital ortamda işlenen suçlar ve Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmeler öne çıkan konular arasında yer aldı.

Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, dosyada kilit rol oynadığı değerlendirilen Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Okullarda yaşanan saldırıların ardından yalnızca fiziksel güvenlik önlemlerine odaklanmadıklarını belirten Bakan Çiftçi, dijital mecralarda suç içeriklerine karşı da kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtti.

"BİNLERCE İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara değinen Çiftçi, 2025 yılı boyunca yüz binlerce hesap kullanıcısının tespit edildiğini, 2026’nın nisan ortasına kadar da on binlerce yeni tespitin yapıldığını aktardı. Son okul saldırılarının ardından çok sayıda hesap hakkında işlem başlatıldığını, binlerce internet adresine erişim engeli getirildiğini ve içeriklerin kaldırıldığını belirtti. Ayrıca C31K isimli yapılanmaya ait Telegram kanallarının da kapatıldığını açıkladı.

"DOSYADAKİ TÜM DELİLLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEKTE"

NTV'de yer alan habere göre Gülistan Doku soruşturmasına dair konuşan Çiftçi, dosyanın son derece hassas bir şekilde ele alındığını ve tüm delillerin yeniden değerlendirildiğini söyledi. Çiftçi, “Gülistan Doku’nun kaybolması milletimizin vicdanında derin iz bırakan, son derece hassas bir dosyadır.” diye konuşan Çiftçi, “Bu dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve kamu vicdanını tatmin edecek sonuca ulaşılmasıdır. Soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir. Dosyadaki tüm deliller yeniden değerlendirilmektedir” dedi.

17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik iddialar ile delillerin karartıldığı yönündeki beyanların araştırılması amacıyla iki Mülkiye Müfettişi'nin görevlendirildiğini hatırlatan Çiftçi, “Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırıldı. 17 Nisan’da gözaltına alındı, 21 Nisan’da ilgili mahkeme tarafından tutuklandı. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Öldürme olayını aydınlatmış, 83 kasten öldürme faili firarisini yakalamış olması bu dosyadaki kapasite ve ciddiyetin de göstergesidir. Bu birikim ve tecrübe Gülistan Doku dosyasında da en ileri düzeyde kullanılmaktadır” diye konuştu.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Bakan Çiftçi, “Faili meçhul dosyalar yeniden açıldığında, İçişleri Bakanlığı olarak bizden de bu konuda yardım istendiğinde, yani biz kendimize bağlı birimlerden, faili meçhullerin aydınlatılması noktasında geçmişe yönelik olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ayrıca gerek Emniyet’te gerekse Jandarma bünyesinde özel ekiplerimiz faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekiplerle çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.