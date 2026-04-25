Özgür Özel "algı yönetimi" diyerek AKP'nin "bilgi notu" skandalını ifşa etti

CHP'li belediye başkanları, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasını belirlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara’da toplandı. Beş ayrı oturumda yapılan görüşmelerde siyasi ve hukuki adımlar ele alındı.

Özgür Özel, toplantı sonunda yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere operasyonlardan, yürütülen hukuki süreçlere kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HALFETİ OPERASYONUNDAKİ "BİLGİ NOTU"NU İFŞA ETTİ

Özel'in konuşmasında dikkat çeken hususlardan biri ise, Halfeti Belediyesi'nin 2019-2024 yıllarını kapsayan kayyum yönetimine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında; eski Halfeti Belediyesi kayyumu Şeref Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklaması oldu.

Özel, söz konusu operasyonun, AKP tarafından basına "bilgi notu" şeklinde servis edildiğini ve köşe yazarlarına dahi yazdırıldığını ifşa etti.

"UCUZ BİR ALGI YÖNETİMİ"

Özel, Albayrak'ın o dönem AKP'li olmadığını, kayyum olduğunu ifade ederek, "Ne bu dönemde görevi var. Ne belediyeye bir baskın var. Ne belediyede bir arama var. Ne koluna girip götürülen şu andaki AK Partili belediye başkanı. Ama oradan bu kadar ucuz bir algı yönetimine bile tenezzül edecek kadar bir gözü dönmüşlük var." diye konuştu.

CHP Lideri Özel, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı çıktı ya, dedi ya 'Efendim biz 677 AK Partili belediye için izin verdik. 371 de CHP’ye. CHP’ye bir kötülük yok.’ Millet kendi kendine sordu ya, kardeşim öyle de hani bir gün bir şafak operasyonu var mı? Koluna polis giren AK Partili var mı? Gözaltı dört gün var mı? Tutuklan AK Partili var mı? Yok. Bu nasıl adalet? Hem daha çok araştırılması gereken izin vereceksin, hem bir tane yok. Şaka diye diyor ya millet 'Bir tane yok.' O bir taneyi dün sabah yapmışlar. Ama mevcut bir belediyelerine de değil; eski Halfeti Belediye Başkanı’na. O da kayyumdu zaten. Kayyumken usulsüzlük yapmış, AK Parti aday göstermiş ve belediyeyi de kaybetmiş Halfeti Belediye Başkanı’na.

"BÜTÜN BASINA BİLGİ NOTU GEÇTİLER"