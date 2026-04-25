Özgür Özel belediye başkanlarını Ankara'da topladı! Yol haritası açıklanacak

CHP’li belediye başkanları, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasını belirlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara’da toplandı. Beş ayrı oturumda yapılacak görüşmelerde siyasi ve hukuki adımlar ele alınacak. Özel, toplantının ardından alınan kararları kamuoyuna açıklayacak.

Toplantıya büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları katıldı. Görüşmelerin beş ayrı oturum hâlinde yapılacağı belirtildi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, son olarak Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınıp tutuklanmasıyla parti içinde yeni bir değerlendirme süreci başlattı.

ÖZEL ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Bu çağrıların ardından CHP’li belediye başkanları, saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantılarda operasyonlara karşı atılacak siyasi ve hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Saat 15.00’te CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın kapanış konuşması yapması planlanıyor.

ÖZEL'İN KAPANIŞ KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kapanış konuşmalarının ardından toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

Belediye başkanları toplantısının sonuçları, 27 Nisan Pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında yapılacak Parti Meclisi toplantısında da ele alınacak. Özel’in ayrıca CHP milletvekilleriyle gruplar hâlinde görüşmesi bekleniyor.