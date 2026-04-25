Akın Gürlek yapay zeka eleştirilerine yanıt verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dava süreçlerinde yapay zekâdan yararlanılmasına ilişkin sözlerinin ardından yeni açıklama yaptı. Gürlek, "Elbette ki yapay zekâ uygulamaları; savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan faili meçhul cinayetler için karar

Gürlek, Edirne’de yaptığı konuşmada vatandaşların kira, nafaka ve alacak davası gibi başlıklarda yapay zekâ desteğiyle örnek dilekçe şablonlarına ulaşabileceği bir platform üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Gürlek, “Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 2027 yılını “Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı” ilan etmiştir.” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın bu kapsamda bir eylem planı üzerinde çalıştığını belirten Gürlek, “Adalet Bakanlığı olarak biz de hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir Eylem Planı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF OLAMAZ"

Gürlek, dijital teknolojilerden yararlanmayı önemsediklerini ancak yapay zekâ uygulamalarının avukatlığın yerine geçemeyeceğini vurguladı.

Gürlek, “Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekâdan yararlanılmasını ve vatandaşlarımızın bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsiyoruz.” dedi.

Gürlek, avukatlık kurumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elbette ki yapay zekâ uygulamaları; savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez.”

Gürlek, çalışmanın amacının vatandaşların hak arama yollarına daha kolay erişmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gürlek, “Amacımız; vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır.” dedi.

— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 25, 2026

GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Gürlek, yapay zeka ile ilgili dün şu açıklamayı yapmıştı: