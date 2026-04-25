Adalet Bakanlığı'nın faili meçhullerle ilgili adımına DEM Parti'den yanıt geldi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin olağan kongresi için eylül ve ekim ayını işaret eden Doğan, tam tarihin belli olduğunda açıklanacağını belirtti. Doğan, faili meçhul cinayetlerini araştırmak için kurulan başkanlık hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, partisinin kongre sürecinden Gülistan Doku soruşturmasına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Dün itibarıyla kongre çalışmalarımız başladı. DEM Parti yeni döneme hazırlanmak için olağan kongresini yapmak üzere bunun takvimini de belirlemek üzere tartışmalarını sürdürüyor. Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim ayı gibi yapacağız. Böyle bir takvim çıktı Parti Meclisimiz de değerlendirip tam tarih netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayetleri araştırmak için kurduğu Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı hakkında da konuşan DEM Parti'li Doğan, “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Bu birim nasıl çalışacak, hangi dosyaları neye göre araştıracak? 90’lı yıllardan bugüne uzanan o karanlıkla hatta daha öncesinden bugüne uzanan o karanlık geçmişle yüzleşebilecek mi” diye konuştu.

"KAMU GÜCÜ ORGANİZE AĞIN YAPTIKLARINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KULLANILMIŞ"

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuşan Doğan, "Bu alelade bir kayıp vakası değil dendiğinde hep neresi adres gösterildi? Munzur'un soğuk suları adres gösterildi. Meğer o suçlular o suların derinliğinde kendi suçlarını saklıyormuş. Dolayısıyla kamu gücü adaleti tesis etmek için değil suçun, suçlunun, suçluların bu organize ağın yaptıklarını ortadan kaldırmak, bu izi süpürmek için kullanılmış" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Siyaset
Akın Gürlek yapay zeka eleştirilerine yanıt verdi
Akın Gürlek yapay zeka eleştirilerine yanıt verdi
Bu Nasıl Bir Harita! Memleketi Eski AKP’li Vekile mi Ruhsatladınız?
Bu Nasıl Bir Harita! Memleketi Eski AKP’li Vekile mi Ruhsatladınız?