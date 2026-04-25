Adalet Bakanlığı, 75 ilde 693 maktulün yer aldığı 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Adalet Bakanlığı, faili meçhul dosyalara ilişkin yeni bir inceleme süreci başlattı. Bakanlık, 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 dosyayı yeniden ele alacak.

Yeni süreç, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı daire başkanlığının kurulmasının ardından başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmayı güçlendireceklerini belirtmişti.

RABİA NAZ DOSYASI RAFTAN İNİYOR

Gürlek, özellikle toplum vicdanında derin iz bırakan dosyalara dikkat çekerek şunları demişti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir."

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarıyla farklı suç alanlarında daha uzmanlaşmış bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevede adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçlar, kamu düzeni ve dijital ortam güvenliği, örgütlü suçlar, narkotik ve ekonomik suçlar, terör suçları ile terörizmin finansmanı ve aklama suçları için ayrı daireler kuruldu.

Gürlek, yeni yapının geniş bir alanda uzmanlaşmayı artıracağını belirterek “Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.