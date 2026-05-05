Dev banka açıkladı: Dünyanın sadece 101 günlük petrolü kaldı

Dev banka açıkladı: Dünyanın sadece 101 günlük petrolü kaldı
Yayınlanma:
Küresel enerji piyasalarında tehlike çanları çalıyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın son analizine göre, dünya genelindeki petrol rezervleri talebi karşılayacak kritik eşiğin altına geriledi. Mevcut stokların küresel ihtiyacı sadece 101 gün boyunca karşılayabileceği uyarısı yapıldı.

ABD merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan son analiz raporuna göre, küresel petrol stokları dünya talebinin sadece 101 günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye kadar indi. Mevcut eğilimin bu hızla devam etmesi durumunda, banka bu oranın mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Dev banka petrol dedi, TL beklentilerini sonlandırdıDev banka petrol dedi, TL beklentilerini sonlandırdı

Bu miktar, son yıllarda kaydedilen en düşük stok tamponlarından biri olarak piyasaların odağına oturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ KRİZ STOKLARI ERİTTİ

2026/04/15/son-dakika-turk-gemileri-hurmuz-bogazindan-cikti-3.jpg

Stoklardaki bu hızlı erimenin temelinde, dünya enerji ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol arzının kısıtlı kalması yatıyor. Bu kritik hat üzerinde yaşanan aksaklıklar ve arz güvenliğine dair endişeler, küresel piyasalardaki dengeyi doğrudan sarsıyor.

BÖLGESEL RİSKLER ARTIYOR

İran BAE’de petrol tesisini vurdu!İran BAE’de petrol tesisini vurdu!

Goldman Sachs, toplam rezervlerin henüz yaz ayları öncesinde mutlak minimum seviyelere ulaşmadığını kaydetse de, belirli coğrafyalarda ve bazı petrol ürünlerinde yaşanan arz kayıplarının ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Özellikle rafine edilmiş ürünlerdeki azalma, arz güvenliği açısından en zayıf halka olarak öne çıkıyor.

RAFİNE ÜRÜNLERDE TAMPON DARALIYOR

2026/04/15/son-dakika-turk-gemileri-hurmuz-bogazindan-cikti-4.jpg

Banka verilerine göre, küresel ticari rafine ürün stokları savaş öncesi dönemde talebin 50 günlük seviyesindeyken, güncel durumda 45 güne kadar düştü.

Kolayca erişilebilir durumdaki ürün stoklarının bu denli hızla azalması, enerji piyasalarında ani ve sert fiyat dalgalanmalarının yaşanma ihtimalini artırıyor.

YAZ AYI PİYASALAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Analistler, stokların şu an için tamamen tükenme noktasına gelmediğini ancak mevcut erime hızının kesilmemesi halinde, yaz aylarında enerji piyasalarında çok daha şiddetli fiyat hareketlerinin izlenebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
Fabrika düğmeye bastı: Elektrikli otomobillerden vazgeçti V6 benzinli motorlara geri döndü
Fabrika düğmeye bastı: Elektrikli otomobillerden vazgeçti V6 benzinli motorlara geri döndü
Türkiye'deki her markette vardı: Ünlü bebek maması için toplatma kararı
Türkiye'deki her markette vardı: Ünlü bebek maması için toplatma kararı
Mahfi Eğilmez 29 yıl sonra istifasının nedenini açıkladı
Mahfi Eğilmez 29 yıl sonra istifasının nedenini açıkladı