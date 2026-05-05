Dev banka açıkladı: Dünyanın sadece 101 günlük petrolü kaldı

ABD merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan son analiz raporuna göre, küresel petrol stokları dünya talebinin sadece 101 günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye kadar indi. Mevcut eğilimin bu hızla devam etmesi durumunda, banka bu oranın mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Bu miktar, son yıllarda kaydedilen en düşük stok tamponlarından biri olarak piyasaların odağına oturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ KRİZ STOKLARI ERİTTİ

Stoklardaki bu hızlı erimenin temelinde, dünya enerji ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol arzının kısıtlı kalması yatıyor. Bu kritik hat üzerinde yaşanan aksaklıklar ve arz güvenliğine dair endişeler, küresel piyasalardaki dengeyi doğrudan sarsıyor.

BÖLGESEL RİSKLER ARTIYOR

Goldman Sachs, toplam rezervlerin henüz yaz ayları öncesinde mutlak minimum seviyelere ulaşmadığını kaydetse de, belirli coğrafyalarda ve bazı petrol ürünlerinde yaşanan arz kayıplarının ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Özellikle rafine edilmiş ürünlerdeki azalma, arz güvenliği açısından en zayıf halka olarak öne çıkıyor.

RAFİNE ÜRÜNLERDE TAMPON DARALIYOR

Banka verilerine göre, küresel ticari rafine ürün stokları savaş öncesi dönemde talebin 50 günlük seviyesindeyken, güncel durumda 45 güne kadar düştü.

Kolayca erişilebilir durumdaki ürün stoklarının bu denli hızla azalması, enerji piyasalarında ani ve sert fiyat dalgalanmalarının yaşanma ihtimalini artırıyor.

YAZ AYI PİYASALAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Analistler, stokların şu an için tamamen tükenme noktasına gelmediğini ancak mevcut erime hızının kesilmemesi halinde, yaz aylarında enerji piyasalarında çok daha şiddetli fiyat hareketlerinin izlenebileceği uyarısında bulunuyor.