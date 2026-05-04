İran BAE’de petrol tesisini vurdu!

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyra kentinde bulunan bir petrol tesisine saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı. BAE, İran'dan yeni bir füze saldırısı olduğunu ve hava savunma sisteminin devrede olduğunu duyurmuştu.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Emirliği'nde bulunan bir petrol tesisine saldırdı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırı sonucu Fuceyra Emirliği'ndeki bir petrol tesisinde yangın çıktı.

BAE: İRAN'DAN 4 FÜZE FIRLATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı.

Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımlandı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

VATANDAŞLARIN CEP TELEFONLARINA UYARI MESAJI

Birleşik Arap Emirlikleri yerel basınına göre, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen mesajda, "Muhtemel füze tehdidi koşulları nedeniyle binanın güvenli yerlerinde kalmanız ve pencerelerden uzak olmanız rica olunur" ifadeleri yer aldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AB: Gazze'de herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye ölüm yağdırıyor!
Nijerya'da şiddet sarmalı büyüyor: Silahlı çeteler köy bastı, 11 ölü
