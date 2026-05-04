İran Hürmüz'ün haritasını yeniden çizdi! Gözler Trump'a çevrildi

İran Devrim Muhafızları’na bağlı deniz unsurları, Hürmüz Boğazı çevresinde “kontrol altında tutulduğu” iddia edilen bölgeyi gösteren yeni bir harita yayımladı. Harita, bölgedeki sınır algısını yeniden gündeme taşırken, çizilen hattın kapsamı ve olası değişiklikler bölgesel gerilimi artırdı.

İran Devrim Muhafızları donanması, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresine ilişkin dikkat çekici bir adım attı. Yapılan açıklamayla birlikte, boğazın belirli bir kısmının “operasyonel kontrol altında olduğu” iddia edilen yeni bir harita kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayımlanan haritada söz konusu alanın batı sınırının, İran’ın Keşm Adası’nın en batı noktası ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Ümmü el Kayveyn emirliği arasındaki hat üzerinden başladığı görüldü. Doğu sınırı ise İran’daki Mübarek Dağı hattı ile BAE’nin Füceyre emirliği arasındaki çizgiyle tanımlandı.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haritanın ortaya koyduğu bu çerçeve, bölgede deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak İran’ın işaret ettiği sınırların daha önceki tanımlarla karşılaştırıldığında değişip değişmediği ya da ne ölçüde genişletildiği konusunda net bir doğrulama bulunmuyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktasında yapılan bu tür görsel ve siyasi vurguların, bölgesel tansiyonu artırabileceğine dikkat çekti. Gözler şimdi, yayımlanan haritaya karşı ABD ve bölge ülkelerinden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

