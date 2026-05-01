Dev banka petrol dedi, TL beklentilerini sonlandırdı

Küresel piyasaların yakından takip ettiği İngiliz bankası Barclays stratejistleri, Türk Lirası (TL) için verdikleri "iyimser" raporları rafa kaldırdı. Banka; tırmanan petrol fiyatlarının Türkiye’nin cari açığını (döviz dengesindeki açık) kontrol edilemez biçimde genişleteceği ve Türk lirasının görünümünü bozacağı gerekçesiyle, yatırımcılara TL’deki uzun pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.

CARİ DENGE PETROLE KURBAN EDİLİYOR

Barclays stratejistleri, Türkiye’nin cari dengesinin yüksek enerji maliyetlerine karşı aşırı hassas ve kırılgan olduğunu vurguladı. Marek Raczko ve ekibinin hazırladığı analizde, mevcut döviz politikasının TL’nin kademeli değer kaybına dayandığı ancak bu dengenin yüksek petrol fiyatlarıyla birlikte riskli bir sürece girdiği belirtildi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya'nın aktardığı verilere göre analiz ekibi, daha önce tavsiye ettikleri kısa (satış yönlü) Euro/TL pozisyonlarını tamamen sonlandırdıklarını ilan etti.

TL’DEKİ DEĞER KAZANCI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Banka analistleri, Mart 2025’ten bu yana Türk lirasına yönelik yapıcı bir tutum sergilediklerini anımsatırken, mevcut ekonomi programının liranın reel olarak değer kazanmasına odaklandığını ifade etti. Ancak raporda, bu durumun ancak cari dengenin istikrarlı seyretmesi halinde mümkün olabileceği, petrol fiyatlarındaki mevcut gidişatın ise bu istikrarı imkansız kıldığı vurgulandı.

PETROL 130 DOLARA ÇIKARSA CARİ AÇIK %5'E DAYANACAK

Banka tarafından paylaşılan çarpıcı sayısal veriler, ekonomideki tehlikeli tabloyu gözler önüne serdi:

Mevcut Durum: Türk lirası son bir yıl içerisinde enflasyondan arındırılmış (reel) olarak yüzde 11 değer kazandı.

100 Dolar Senaryosu: Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesinde kalıcı hale gelmesi durumunda, Türkiye’nin cari açığı milli gelirin yüzde 3’üne ulaşacak.

130 Dolar Senaryosu: Fiyatların 130 dolara tırmanması halinde ise cari açığın milli gelire oranı yüzde 5’e yaklaşarak kriz seviyelerine ulaşacak.

YETKİLİLER POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE ZORLANABİLİR

Barclays, cari açıkta beklenen bu devasa yükselişin, ekonomi yönetimini mevcut kademeli değer kaybı politikasında değişikliğe gitmeye zorlayabileceğini belirtti. Bankaya göre bu senaryo gerçekleşirse, Türk lirasında çok daha keskin ve belirgin bir "düzeltme" (değer kaybı) yaşanması kaçınılmaz olacak.

Kısa süre önce Bank of America (BofA - Amerika Bankası) da Türk lirasına yönelik carry trade (düşük faizli paradan yüksek faizli paraya geçiş) pozisyonlarını kapatmış ve kurda ilave değer kaybı beklediğini açıklamıştı.