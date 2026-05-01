Hakan Kara'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyonun patladığı 2022'den bile daha kötü

2023 yılında ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'in sıkı duruşu ücretli çalışanla ayakta kalıyor.

AKP'nin büyük ekonomik krizi saklayamaz noktada yeniden göreve çağırdığı Mehmet Şimşek, işin başına geçer geçmez kamuda tasarruf, enflasyonla mücadele deyip sıkı para politikasını yürürlüğe koymuştu.

ASGARİ ÜCRET PAHALILIĞA YENİLDİ

Ancak bu ekonomik duruşta kemeri en çok sıkılan ücretli çalışan olmuş.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretteki erimeyi net bir biçimde yazdı.

"2022'DEN BİLE DAHA KÖTÜ"

Grafikle asgari ücretteki kaybı gösteren Kara şunu söyledi:

"Asgari ücretin alım gücü 2022’de aniden patlayan enflasyon döneminden bile daha kötü durumda."

Asgari ücretin alım gücü 2022’de aniden patlayan enflasyon döneminden bile daha kötü durumda. pic.twitter.com/CiVQZ4JHoe — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 1, 2026

2026'nın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon yüzde 10,03 olarak hesaplandı. Bu kümülatif artış, ocak ayında cebine zamlı maaşı koyan yurttaşın alım gücünün mart sonu itibarıyla yaklaşık onda birini kaybetmesi anlamına geliyor.

Maaş tipi Ocak 2026 başlangıç (TL) Mart 2026 reel değer (TL) Üç aylık kayıp (TL)

Net asgari ücret 28.075 25.511 −2.564

En düşük emekli maaşı 20.000 18.173 −1.827