Savaşın maaliyeti 25 değil 50 milyar dolarmış!

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının maliyeti hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Pentagon’un 25 milyar dolar olarak savunduğu rakamın aksine, kaybedilen ve hasar gören ekipmanlar da eklendiğinde faturanın 50 milyar dolara dayandığı öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a yönelik saldırılarında harcanan paranın, resmi makamlarca açıklanan rakamların çok üzerinde olduğu iddia ediliyor. Amerikan yayın kuruluşu CBS'in, konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; saldırıların gerçek maliyeti, kamuoyuna ilan edilen miktarın neredeyse iki katına ulaştı.

PENTAGON RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR MU?

İddiaya göre, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilileri bu hafta Kongre’de verdikleri ifadelerde operasyonun maliyetini 25 milyar dolar civarında beyan etti. Ancak haberde görüşlerine yer verilen yetkili, bu rakamın gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Savunma Bakanlığı’nın sunduğu verilere, operasyon sırasında hasar alan veya tamamen kaybedilen askeri ekipmanların bedellerinin dahil edilmediği vurgulandı. Ekipman kayıplarıyla birlikte gerçek rakamın 50 milyar dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında diplomatik müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a yönelik bir askeri harekat başlatmıştı.

Bu hamleye karşılık İran; İsrail'in yanı sıra ABD üslerine ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki çeşitli hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra, İran yönetiminde görev alan çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği biliniyor. 50 milyar dolara ulaştığı öne sürülen bu devasa maliyetin, küresel piyasalar ve enerji koridorları üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

