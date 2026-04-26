Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş piyasaları vururken petrol ve akaryakıt fiyatları da yaşanan değişimlerden etkileniyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş yeni zamları gündeme getirdi.

Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Umarım zorunda kalmayız

MOTORİNE ÇİFTE ZAM!

Motorine çifte zam geleceği bildirilirken sektör kaynakları pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatının 2,28 TL artacağını, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam yapılacağını ifade etti.

FİYATLAR 70 LİRAYA ÇIKACAK!

Büyükşehirlerde motorin fiyatlarının belirgin şekilde artması beklenirken motorinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyelerine çıkması değerlendiriliyor.

Yapılan zamlara sosyal medyada tepki yağarken vatandaşlar geçinemediklerini belirterek isyan etti. Bir vatandaş, zamlara “Memleketimizdeki insanların en sevdiği meyve ayva oldu sayelerinde” ifadeleriyle tepki gösterdi.





