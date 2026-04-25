Zirvede Çin düellosu: Avrupa'da en çok satan Çin otomobili

Bir yanda köklü Avrupa devleri, diğer yanda teknoloji rüzgarını arkasına alan Çinli üreticiler... 2026 Mart ayı verileri geldi ve sonuçlar tek bir şeyi kanıtlıyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

BYD'nin pazar payını bir yılda ikiye katladığı, elektrikli otomobillerin rekor kırdığı ve Tesla'nın gövde gösterisi yaptığı bu yeni düzende; Avrupa'da en çok satan Çin markasının kim olduğunu ve geleneksel motorların nasıl sahneden çekildiğini inceliyoruz.

AVRUPA’DA HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DİZGİNLERİ ELE ALDI!

2026 yılının ilk çeyreğinde, AB'de yeni otomobil kayıtları, özellikle Mart ayındaki güçlü sonuçlar sayesinde %4 arttı. Piyasa, büyük Avrupa ülkelerindeki yeni ve revize edilmiş vergi indirimleri ve teşvik programlarının etkisiyle güçlü tüketici aktivitesiyle desteklendi. Hibrit araçlar, alıcılar arasında en popüler güç aktarma sistemi seçeneği olmaya devam ederken, elektrikli araçların pazar payı %19,4'e ulaştı. Bu arada, şarj edilebilir hibritler konumlarını güçlendirmeye devam etti.

Elektrikli otomobiller, 2026 yılının ilk çeyreğinde AB pazar payının %19,4'ünü oluştururken, bu oran bir yıl öncesine göre %15,2'den yükseldi. Hibritler pazarın %38,6'sını elinde tutarak AB'deki tüketiciler arasında en önemli tercih olmaya devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığına göre, benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı, 2025 yılının ilk çeyreğindeki %38,2'ye kıyasla %30,3'e düştü.

AVRUPA'DA EN ÇOK ARAÇ SATAN ÇİNLİ ÜRETİCİ HANGİSİ?

Mart ayında SAIC (veya MG), 23.457 araç satışı ve yıl başından bu yana 55.444 araç satışı ile hala birinci sırada yer alıyor. Bu, Avrupa Birliği pazarının yüzde ikisine denk geliyor (geçen yıl aynı dönemde SAIC'in payı yüzde 2,1 idi). İkinci sırada ise Mart ayında 21.158 araç ve yıl başından bu yana 50.646 araç satan BYD bulunuyor. BYD'nin payı yüzde 1,8 (geçen yıl yüzde 0,8). Dolayısıyla, SAIC'in satışlarının istikrarlı veya durgun olduğu, BYD'nin ise büyüdüğü söylenebilir. Ancak yine de SAIC'in (veya MG'nin) gerisinde kalıyor.

AVRUPA DEVLERİ HÂLÂ ÇOK ÖNDE:

Volkswagen Grubu %25,6 pazar payına sahip, Stellantis %16, Renault Grubu %10,8... Mart ayında Tesla satışlarının güçlü bir şekilde arttığını ve 38.868 adet araç tescili kaydettiğini (geçen yıl Mart ayında 18.256 adet tescile kıyasla) belirtelim. Ancak sonuç olarak, Çinli üreticilerin Avrupa pazarında ciddi bir yer edindiği söylenebilir.