Türkiye’de Kurban Bayramı tatilinin 26-30 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 9 güne uzatılması, turizm sektöründe büyük bir hareketliliğe yol açtı. Bu kararın, Avrupalı turistlerin Mayıs ayının ikinci yarısındaki Pfingsten Bayramı ile çakışması, yüksek sezon açılışında "duble bayram" dedirtti.

Bölgesel çatışmaların gölgesinde Mart ve Nisan aylarını beklenen doluluk oranlarının altında geçiren işletmeciler, 9 günlük tatilin sektöre "can suyu" olacağını öngörüyor.

KURBAN İLE PFİNGSTEN ÇAKIŞTI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sezon açılışının Ramazan Bayramı ve Paskalya döneminde savaşlar nedeniyle aksadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı ile İran-İsrail-ABD arasındaki gerilimin Avrupalı turisti "bekle-gör" politikasına ittiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Kurban Bayramı tatilinin uzaması ve Pfingsten tatiliyle bir araya gelmesi, Haziran'ın ilk haftasına kadar çok yoğun doluluk yaratacaktır. İç pazardaki talep ve Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil istekleri bu yoğunluğu destekliyor" dedi.

TURİZMCİYE 9 GÜNDE DUBLE BAYRAM

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bayram tatilinin bir ay öncesinden açıklanmasının büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Bölgedeki savaş riski nedeniyle dolulukların geçtiğimiz yıllardaki %90-95 seviyelerinden %65-70 bandına gerilediğini hatırlatan Saatçioğlu, "9 günlük tatilin ilan edilmesiyle arama motorlarında Antalya imkanları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Otellerin çoğunda 'her şey dahil' sistemi olduğu için aileler bu dönemi özellikle tercih ediyor. Doluluklarda yüzde 100'ü bulabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

KİŞİ BAŞI 5 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek ise Antalya’nın her bütçeye uygun seçenekler sunduğunu belirterek fiyat aralıklarını paylaştı.

Çek, "Rusların bayramı sonrası Kurban Bayramı bizler için kriz döneminde can suyu olacak. Antalya'da kişi başı 5 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar yükselen farklı tesis seçenekleri mevcut. 9 günlük sürenin yerli misafirin tatil alışkanlıklarını esneterek dolulukları tam seviyeye taşımasını bekliyoruz" dedi.

Sektör temsilcileri, talebin yoğunluğu nedeniyle vatandaşlara rezervasyonlarını hızlı gerçekleştirmeleri uyarısında bulundu. (DHA)