Karahan Meclis'te konuştu: Savaş fiyatları yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, nisan ayında beklentileri aşan enflasyonun sorumlusu olarak jeopolitik riskleri işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine yönelik bilgilendirme sunumuna başladı.

Karahan, özellikle enerji ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere, bölgedeki savaşın maliyet kanalı aracılığıyla fiyatlar genel seviyesi üzerinde ağır bir baskı yarattığını vurguladı.

NİSAN AYINDAKİ ARTIŞIN KAYNAĞI ENERJİ VE SAVAŞ

Nisan ayı istatistiklerinde savaşın etkilerinin açıkça izlendiğini dile getiren Karahan, enerji fiyatlarından kaynaklanan yükseliş eğiliminin yakın gelecekte de etkisini hissettirmeye devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın komisyondaki ifadeleri kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda jeopolitik gelişmeler belirleyici oldu. Buna bağlı olarak, başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz. Nitekim nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarını alırken bu unsurları göz önüne alacağız. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz."

PARA POLİTİKASINDA DURUŞ DEĞİŞMEYECEK

Karahan, savaşın fiyat düşüş hızını (dezenflasyon süreci) sekteye uğratmasına karşın kurumun tavrında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda eldeki bütün ekonomi araçlarının kullanılmaya devam edileceğini vurgulayan Karahan, gelecek dönemdeki kararların bu maliyet unsurları dikkate alınarak şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

