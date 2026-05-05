Mevsimsellikten arındırılmış nisan enflasyonu açıklandı

Mevsimsellikten arındırılmış nisan enflasyonu açıklandı
Yayınlanma:
TÜİK, nisan ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon rakamlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,04 seviyesinde olan arındırılmış aylık artış, nisan ayında yüzde 3,40’a fırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026 yılı nisan döneminde mevsim etkisinden arındırılmış genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya oranla yüzde 3,40 tutarında bir yükseliş kaydetti.

Son Dakika | TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli olduSon Dakika | TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Kamuoyuna daha önce duyurulan genel enflasyon verilerinde aylık artış oranı yüzde 4,18 olarak kayıtlara geçmişti.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE SERT YÜKSELİŞ

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Mevsimsel etkiler dışarıda bırakıldığında dahi enflasyonun tırmanışını sürdürdüğü istatistiklere yansıdı. Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,04 düzeyindeyken, söz konusu ayda arındırılmamış TÜFE yüzde 1,94 seviyesinde artış sergilemişti.

ENAG Nisan ayı enflasyonunu açıkladıENAG Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

Nisan verileriyle birlikte bu oranın yüzde 3,40’a ulaşması, fiyat istikrarından uzaklaşıldığını gösterdi.

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERDE DURUM KRİTİK

2022/04/05/enflasyon-001.jpg

Açıklanan rakamlarda özel kapsamlı TÜFE göstergeleri de yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriler baz alındığında:

B Endeksi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutulan Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 2,62 oranında artış gösterdi.

C Endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tutulan Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 2,48 oranında yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
Fabrika düğmeye bastı: Elektrikli otomobillerden vazgeçti V6 benzinli motorlara geri döndü
Fabrika düğmeye bastı: Elektrikli otomobillerden vazgeçti V6 benzinli motorlara geri döndü
Türkiye'deki her markette vardı: Ünlü bebek maması için toplatma kararı
Türkiye'deki her markette vardı: Ünlü bebek maması için toplatma kararı
Mahfi Eğilmez 29 yıl sonra istifasının nedenini açıkladı
Mahfi Eğilmez 29 yıl sonra istifasının nedenini açıkladı