Mevsimsellikten arındırılmış nisan enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026 yılı nisan döneminde mevsim etkisinden arındırılmış genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya oranla yüzde 3,40 tutarında bir yükseliş kaydetti.

Son Dakika | TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Kamuoyuna daha önce duyurulan genel enflasyon verilerinde aylık artış oranı yüzde 4,18 olarak kayıtlara geçmişti.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE SERT YÜKSELİŞ

Mevsimsel etkiler dışarıda bırakıldığında dahi enflasyonun tırmanışını sürdürdüğü istatistiklere yansıdı. Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,04 düzeyindeyken, söz konusu ayda arındırılmamış TÜFE yüzde 1,94 seviyesinde artış sergilemişti.

Nisan verileriyle birlikte bu oranın yüzde 3,40’a ulaşması, fiyat istikrarından uzaklaşıldığını gösterdi.

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERDE DURUM KRİTİK

Açıklanan rakamlarda özel kapsamlı TÜFE göstergeleri de yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriler baz alındığında:

B Endeksi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutulan Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 2,62 oranında artış gösterdi.

C Endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tutulan Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 2,48 oranında yükseldi.