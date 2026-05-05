Bodrum'da barajlar doldu: Bu yıl susuzluk yok

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 2026 yılı yağışları su rezervlerinde yüzleri güldürdü. İlçenin en önemli su kaynaklarından olan Geyik Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91 olarak kaydedildi. Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi dron ile havadan görüntülendi.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki son durumu ve Bodrum’un su yönetimini değerlendirdi.

"BU YIL BODRUM’DA İÇME SUYU SORUNU YAŞANMAYACAK"

2026 yılındaki yağışların Bodrum'da yüzleri güldürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e erişmişti. Şu an geldiğimiz noktada Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşmış durumda. Mumcular Barajı bu iki barajdan farklı olarak kapaklı bir dolusavağa sahip. Taşkın koruma hacmi ve hava payını beraber değerlendirdiğimiz durumda barajdaki su seviyesinin olabilecek maksimum düzeylere yaklaştığını ifade etmek isterim. Tabii bu iki barajda toplam 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde, bu ise bu yıl içerisinde Bodrum’da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor. Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında güzel bir fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.

BARAJLAR DOLDU AMA KİRLİLİK RİSKİ DEVAM EDİYOR

Barajlardaki doluluk oranları sevindirse de su kalitesindeki risklere dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, yapılan incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

Özçelik, Bodrum’daki su numunelerinin 3'te 1'inin, Milas'takilerin ise 4'te 1'inin içme ve kullanma suyu standartlarına uygun olmadığını vurgulayarak, "Bunların büyük bir kısmı suda bulunan askıdaki maddeden ve trihalometallerden kaynaklanıyor. Bu aksaklıkların giderilerek Bodrum’un içme suyu kalite standartlarının da artırılması büyük önem arz ediyor. Tabii bölgedeki diğer iki barajdan Akgedik ve Derince'de doluluk oranı yüzde 100’ler civarında. Bu ise Milas Ovası’nda ve Selimiye Ovası’nda 2 bin 650 hektarlık bir alan için bize sulama suyu temini noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu su teminindeki altyapının bize sunduğu imkanları çok iyi şekilde değerlendirerek hazırlıklarımızı yapmamız, çiftçilerimizin buna göre yönlendirilmesi, içme suyu temininde de gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması önem arz etmektedir" dedi.