Bodrum'da barajlar doldu: Bu yıl susuzluk yok

Bodrum'da barajlar doldu: Bu yıl susuzluk yok
Yayınlanma:
Bodrum'da yağışlar barajları doldurdu. Geyik ve Akgedik tam doluluğa ulaşırken, Mumcular Barajı yüzde 91 doluluğa ulaştı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu yıl içme suyu sorunu yaşanmayacağını müjdelerken, su kalitesindeki kirlilik riskine ve altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 2026 yılı yağışları su rezervlerinde yüzleri güldürdü. İlçenin en önemli su kaynaklarından olan Geyik Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91 olarak kaydedildi. Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi dron ile havadan görüntülendi.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki son durumu ve Bodrum’un su yönetimini değerlendirdi.

1294013.jpg

"BU YIL BODRUM’DA İÇME SUYU SORUNU YAŞANMAYACAK"

2026 yılındaki yağışların Bodrum'da yüzleri güldürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e erişmişti. Şu an geldiğimiz noktada Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşmış durumda. Mumcular Barajı bu iki barajdan farklı olarak kapaklı bir dolusavağa sahip. Taşkın koruma hacmi ve hava payını beraber değerlendirdiğimiz durumda barajdaki su seviyesinin olabilecek maksimum düzeylere yaklaştığını ifade etmek isterim. Tabii bu iki barajda toplam 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde, bu ise bu yıl içerisinde Bodrum’da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor. Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında güzel bir fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.

Uzman açıkladı: İzmir yağışa doydu, 30 yıldır böylesini görmedim!Uzman açıkladı: İzmir yağışa doydu, 30 yıldır böylesini görmedim!

1294017.jpg

BARAJLAR DOLDU AMA KİRLİLİK RİSKİ DEVAM EDİYOR

Barajlardaki doluluk oranları sevindirse de su kalitesindeki risklere dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, yapılan incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

Özçelik, Bodrum’daki su numunelerinin 3'te 1'inin, Milas'takilerin ise 4'te 1'inin içme ve kullanma suyu standartlarına uygun olmadığını vurgulayarak, "Bunların büyük bir kısmı suda bulunan askıdaki maddeden ve trihalometallerden kaynaklanıyor. Bu aksaklıkların giderilerek Bodrum’un içme suyu kalite standartlarının da artırılması büyük önem arz ediyor. Tabii bölgedeki diğer iki barajdan Akgedik ve Derince'de doluluk oranı yüzde 100’ler civarında. Bu ise Milas Ovası’nda ve Selimiye Ovası’nda 2 bin 650 hektarlık bir alan için bize sulama suyu temini noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu su teminindeki altyapının bize sunduğu imkanları çok iyi şekilde değerlendirerek hazırlıklarımızı yapmamız, çiftçilerimizin buna göre yönlendirilmesi, içme suyu temininde de gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Apartman dairesinden piton çıktı
Apartman dairesinden piton çıktı
Toroslar'ın 'turkuaz' gerdanlığı: Gezende Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Toroslar'ın 'turkuaz' gerdanlığı: Gezende Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı, hurdaya döndü: 2 yaralı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı, hurdaya döndü: 2 yaralı