Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Tatil 9 güne uzayacak mı?" sorusu Beştepe'de yanıt bulacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan okul saldırıları, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorununu Kabine'nin öncelikli gündemine taşıdı. Toplantıda, okullardaki güvenlik açıklarının yanı sıra vatandaşın doğrudan etkilendiği ekonomik gelişmeler de ele alınacak.

'TIKANIKLIK' İDDİALARI VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Siyasette bir süredir kamuoyunda "tıkanıklık" iddialarıyla tartışılan çözüm süreci, toplantının bir diğer kritik başlığını oluşturuyor. İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin gidişatı, yaşanan son gelişmeler ve siyasetteki yankıları Kabine üyeleri tarafından Beştepe'de değerlendirilecek.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI VE ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Dış politika başlığında ise Orta Doğu'daki savaşın seyri öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmeler, olası ateşkes planları ve bölgedeki gerilim Kabine toplantısında detaylı şekilde incelenecek. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son durum ve bu tablonun küresel enerji piyasalarına olan etkileri de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

MASADAKİ DİĞER BAŞLIK: 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ

Ülkenin iç güvenlik, ekonomi ve dış politikadaki bu yoğun başlıklarının yanı sıra, kamuoyunun bir kesiminin beklediği tatil kararı da Kabine'de görüşülecek. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki karar değerlendirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

