Son dakika | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bakan Ersoy'dan açıklama

Son dakika haberi... Kurban Bayramı planı yapmak için gün sayan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama nihayet geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük tatilin sektöre can suyu olacağını kabul ederken, kesin karar için yine Kabine toplantısını adres gösterdi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek net açıklamayı beklerken, iktidar kanadından ilk sinyal geldi. Ancak bu sinyal, beklenen kesin kararı içermekten uzak kaldı.

TURİZM BAKANI’NDAN ‘9 GÜN’ AÇIKLAMASI

Hürriyet’te yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuoyunun merakla takip ettiği "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Ersoy, tatil süresinin uzatılmasının sektör üzerindeki etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.”

KARAR MERCİİ OLARAK KABİNE İŞARET EDİLDİ

Bakan Ersoy’un ifadeleri, turizm dünyasının tatilin uzatılmasına yönelik taleplerini doğrular nitelikte olsa da, uygulama için siyasi iradenin toplanacağı Kabine toplantısı işaret edildi. Bakan, sektör temsilcisi kimliğiyle tatilin uzatılmasına yeşil ışık yakarken, bir devlet adamı olarak son sözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin söyleyeceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

