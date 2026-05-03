Cesedi buzdolabında bulunmuştu! Jeoloji mühendisinin katilinden kan donduran iddia

Aksaray’da, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos 2025'ten itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulunmuş ve olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasının deposundan çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptanmıştı.

Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış ve ateşe verilerek yakılmış dondurma dolabını fark etmiş ve dolabın içerisinde Atılgan’ın cansız bedeni bulunmuştu. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin depo müdürü Yaşar Can Kahya olduğunu saptayan polis, şüpheliyi 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakalamış ve Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Yaşar Can Kahya hakkında hazırlanan iddianamede 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kahya, savcılıktaki ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını ifade ederken Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobili ile elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini söyledi.

Gelinini katleden kayınvalidenin ağızları açık bırakan ifadesi! Pencerede sigara içip “namus meselesi” demiş

Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı ancak bu atışlar nereye gitti, görmedim” ifadelerini kullanarak “Boğuşurken ikimiz de yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme attım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

“EŞCİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI” İDDİASI!

Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davada tutuklu sanık Yaşar Can Kahya’nın ifadesi dinlenildi. Kahya ifadesinde, “Eşcinsel videolarım ile ilişkiye zorladı ve zorladıktan sonra bu videoları namusum ve şerefim korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdım” sözlerini sarf etti.

Mahkemede dinlenilen tanıklar ise Atılgan'ın kız arkadaşlarının olduğunu, eşcinsel olmadığına tanıklık ettiklerini söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi, tanıkların dinlenilmesi için 19 Haziran’a ertelendi.

“SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR”

Davanın ardından açıklamalarda bulunan Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Sanık bu zamana kadar hiç ortaya çıkarmadığı bir şeyi sanki varmış gibi mahkemeyi yanıltmak adına ortaya koymaya çalıştı. Bu suçlamayla alakalı tanıklar tam tersi yönde ifadeler verdiler. Atılgan’ın kız arkadaşları olduğunu mahkemede tanıklık ettiler. 1’i kız 1’i erkek 2 evladı olan ve evlilik yapmış müvekkilime eşcinsel diyerek ve eşcinselliği kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışarak suçtan kurtulmaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

“Savunmalarının da çelişkiler ortaya çıkıyor. 250 bin lira borç verdiğini söylüyor. Kendi hesabına toplamda 3 farklı bankadan 750 bin lira gönderilen para transferi mevcut. Bununla alakalı Atılgan’ın telefonundan zorla girilip kredi işlemlerinin çekilmesi söz konusu.” diyen Şeker, “Atılgan’ın vücudunda 16 farklı mermi yarası bulunuyordu. Talebimiz, sanığın en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ”ifadelerini kullandı. (DHA)