İmamoğlu'na açılan casusluk davası başlıyor: Neler biliniyor?

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan ile beraber gazeteci Merdan Yanardağ'ın da 'casusluk' suçu gerekçesi ile yargılanıp 20'şer yıl hapis istemi ile yargılandığı dava yarın Silivri'de görülmeye başlayacak.

İBB davası kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan cumhurbaşkanı aayı Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki duruşma salonunda görülecek davada, İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor.

Duruşmada, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün savunma yapacak.

İmamoğlu ve danışmanı Özkan aynı zamanda, İBB davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Bu dava, cezaevi karşısındaki diğer duruşma salonunda devam ediyor.

20'ŞER YILA HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, "Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında 'siyasal casusluk' suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır" ifadesi yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yılları arası olduğu ve haklarında 20'şer yıla kadar hapis cezası istendiği biliniyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

