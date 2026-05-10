Bakanlıktan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk açıklama

Resmi Gazete kararı ile TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Çetinkaya’nın görev süresinin ocak ayında dolduğu ve yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten sürdürdüğünü ifade edip, “Görevden alındı” yönündeki haberlerin dezenformasyon içerdiğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasının ardından, "TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür.

Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede; ataması yapılmamışken 'görevden alındı' diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2026 Cumartesi sayısında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın (TÜİK) değiştiği açıklanmıştı.

2022'den bu yana TÜİK Başkanlığı yapan Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

