Taksim’de motosikletiyle duvara çarpan Ömer yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu’nda Taksim Tüneli Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ömer Demir motosikletiyle tünelde ilerlediği sırada virajı dönmeye çalışırken gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosiklet beton duvara çarptı. Kaza sırasında savrulan Demir yola düştü.

Adana'da alkollü sürücü kazaya neden oldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Demir, ağır yaralı halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada ameliyata alınan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VİRAJI ALAMAYIP DUVARA ÇARPTI

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün tünelde viraja girdiği sırada hakimiyeti kaybettiği, beton duvara çarptıktan sonra savrularak yere düştüğü anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki işçiler Demir'in yardımına koşuyor. (DHA)