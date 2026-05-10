Adana'da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, otomobil sürücüsünün 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Andıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Arda K. yönetimindeki 01 AHK 907 plakalı motosiklet, karşı yönden seyir halinde olan A.Ç.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yara aldı.

YARALI ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Arda K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle yaralı sürücü, buradaki işlemlerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.Ç.Ç.'ye alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontroller sonucunda otomobil sürücüsünün 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli sürücü A.Ç.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)