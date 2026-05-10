Taksiciyi iple boğmaya çalıştılar: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

İstanbul Eyüpsultan'da aracına müşteri olarak binen iki şüpheli, boynuna ip geçirdikleri taksi şoförünü defalarca yumruklayarak gasbetti. Hastaneye kaldırılan şoförün tedavisi sürerken, dehşet anlarının saniye saniye yansıdığı araç kamerasını inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da aracına müşteri olarak binen iki kişi, taksi şoförünün boynuna ip geçirerek dehşeti yaşattı. Yumruklu saldırıya uğrayan ve gasbedilen taksicinin hastanedeki tedavisi sürerken, o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TEJ 82 plakalı taksinin şoförü Gökhan A., yolcu almak üzere durdu. Ön koltuğa oturan şüpheli, şoförle tokalaşıp sohbet ederek kendisini oyalarken, arka koltuğa binen diğer şüpheli aniden şoförün boynuna ip geçirdi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Boynuna geçirilen ipin ardından her iki şüpheli, taksi şoförü Gökhan A.’ya yumruklarla saldırmaya başladı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen saldırganlar, darbettikleri şoförü gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı şoför Gökhan A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay, taksinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, arka koltuktaki saldırganın şoförün boynuna ip geçirdiği ve ardından iki şüphelinin şoförü gasbetmek amacıyla darbettiği anlar görülüyor.

Saldırı esnasında şüphelilerden birinin cep telefonuyla olay anını kaydettiği ve daha sonra araç kamerasına müdahale ederek zarar verdiği anlar da görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, sosyal medya hesapları üzerinden bir kınama ve bilgilendirme mesajı yayımladı. Açıklamada, saldırıya uğrayan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik. Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

