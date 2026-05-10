Şelalede serinlemek isteyen genç boğuldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde serinlemek amacıyla Obruk Şelalesi'ne giren 29 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Uyanık, boğularak yaşamını yitirdi. Suda çırpınarak gözden kaybolan gencin cansız bedeni arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için suya giren İsmail Uyanık, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uyanık'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. (DHA)

