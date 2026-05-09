Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü bir tanker, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen akaryakıt yüklü tanker yanmaya başladı. Araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tankeri hızla emniyet şeridine çekerek bölgeden uzaklaştı.

TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yanan tankeri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun süren çalışmaları sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından akaryakıt yüklü tanker tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (AA)