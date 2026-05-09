Başı hava filtresine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada

Başı hava filtresine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Bursa'da bir sokak köpeğinin başı iş makinesine ait hava filtresine sıkıştı. Hamile olduğu öğrenilen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Bursa'da hamile bir sokak köpeğinin başı iş makinesine ait hava filtresine sıkıştı. Sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı.

Sokak köpeğine ip takıp sürükleyen belediye personeli adli kontrolle serbestSokak köpeğine ip takıp sürükleyen belediye personeli adli kontrolle serbest

YEMEK ARARKEN BAŞINI SIKIŞTIRDI

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Metal Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sokakta yiyecek arayan bir köpek, yerde bulunan bir iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu.

Bir süre sonra başını geri çıkaramayan hayvanın çırpınışlarını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile olduğu öğrenilen köpeğe ve karnındaki yavrulara zarar vermemek için büyük titizlik gösterdi.

Metal parçayı dikkatli bir şekilde esneten ekipler, köpeğin başını sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Kayseri'de firari cinayet hükümlüleri yakalandı
Kayseri'de firari cinayet hükümlüleri yakalandı
Uluslararası katil zanlısı Alanya'da yakalandı
Uluslararası katil zanlısı Alanya'da yakalandı