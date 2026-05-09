Başı hava filtresine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada
Bursa'da hamile bir sokak köpeğinin başı iş makinesine ait hava filtresine sıkıştı. Sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı.
YEMEK ARARKEN BAŞINI SIKIŞTIRDI
Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Metal Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sokakta yiyecek arayan bir köpek, yerde bulunan bir iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu.
Bir süre sonra başını geri çıkaramayan hayvanın çırpınışlarını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile olduğu öğrenilen köpeğe ve karnındaki yavrulara zarar vermemek için büyük titizlik gösterdi.
Metal parçayı dikkatli bir şekilde esneten ekipler, köpeğin başını sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı. (DHA)
