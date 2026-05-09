Kayseri'de firari cinayet hükümlüleri yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan haklarında 30'ar yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Saklandıkları adreste gözaltına alınan M.K. (63) ve H.M.K. (34), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların bulunması amacıyla bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda iki hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.K. ve H.M.K. gözaltına alındı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)