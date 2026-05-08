Boşanma aşamasındaydı! Rabia'nın katili hakkında karar: İndirim uygulanmadı

Kayseri'de, boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek vahşice katleden Rahman Alaca (33), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayserinin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta, geçen yıl 14 Kasım’da saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Rahman Alaca isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'nın boğazını keserek vahşice katletmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olaydan sonra kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Rabia Alaca’nın cenazesi ise Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Rahman Alaca hakkında, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

KADIN KATİLİNDEN YİNE TANIDIK SAVUNMA

Kayseri 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Rahman Alaca ile Rabia Alaca’nın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki ifadelerini tekrar eden ve olay tarihinden önce boşanma davalarının duruşmasının görüldüğünü de anlatan Rahman Alaca, "Boşanma davasında hanımı sevdiğimi söyledim. Hanım tereddütte kalınca boşanmadık ve hakim bize 2 hafta süre verdi. Ne yaptıysam yaranamadım. Erkekliğim kalmadı. Ben ahiretimi yaktım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Olay günü kayınbabamlarda yemekteydik. Ben de Rabia çorbayı çok sevdiği için kendi ellerimle ona çorba yapmıştım. Daha sonra da odasına gidip uzandım. Zil çaldı. Rabia eve geldiğinde, 'Bunun burada ne işi var' dedi ve delirdi. Çıktı gitti. Ben de peşinden gittim. Yakaladım. 'Defol git. Niye geldin' dedi. 'Sakin ol' dedim. Yeniden bana, 'Seni boşayıp aldatacağım' dedi. Ardından da 'Defol git geri zekalı. O yatakta daha iyi' deyince gözüm döndü" dedi.

Sanık Alaca, "Çakıyı birkaç defa salladığımı hatırlıyorum. 'Çabuk yetişin' diye ambulansı aradım. Ambulans geldikten sonra 2-3 dakika müdahale etmiyordu. Hala nefes alıyordu. Cezaevine gittikten 2-3 gün sonra kendime geldim. Vicdan azabı çekiyorum. Allah’a ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Takdir sizin" ifadelerini kullandı

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Rabia Alaca’nın anne ve babası ise şikayetçi olduklarını söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Rahman Alaca’nın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alaca’yı söz konusu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. (DHA)

