Hafriyat kamyonu deniz kıyısında askıda kaldı!

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rampa yukarı çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle geri geri gelmeye başladı. Deniz kıyısına kadar gelen kamyon kıyıda askıda kaldı. Kamyonun arka kısmı sular altında kalırken, şoför ve yanındaki kişi yaralandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle geri geri gelmeye başlayan hafriyat kamyonun deniz kıyısında askıda kaldı. Arka kısmı suda kalan kalan kamyonun şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle geri gitmeye başladı. Deniz kıyısına askıda kalan kamyonun arka kısmı suda kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun şoförü C.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.U., hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evi yerle bir etti!
Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evi yerle bir etti!
Ağa takılan 100 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı
Ağa takılan 100 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı
Motosikleti devrilen polis memuru yaralandı
Motosikleti devrilen polis memuru yaralandı