Hafriyat kamyonu deniz kıyısında askıda kaldı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle geri geri gelmeye başlayan hafriyat kamyonun deniz kıyısında askıda kaldı. Arka kısmı suda kalan kalan kamyonun şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle geri gitmeye başladı. Deniz kıyısına askıda kalan kamyonun arka kısmı suda kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun şoförü C.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.U., hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)