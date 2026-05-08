İnşaat halindeki otelde yangın! 5 işçi dumandan etkilendi bir kişi kaçarken düşüp ayağını kırdı

Diyarbakır’da inşaat halindeki otelde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında inşaatta görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi ise düşerek ayağını kırdı.

5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ, BİR KİŞİ KAÇARKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI

Diyarbakır'da, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan inşaat halindeki otelin 2'nci katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel inşaatında görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de düşerek ayağını kırdı.

Tedbir amacıyla alışveriş merkezinin otopark girişi kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenenler ile ayağı kırılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

