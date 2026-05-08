Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evi yerle bir etti!

Çorum'un Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi Gazi Cemal Erturan Sokak’ta akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları yürekleri ağza getirdi.

Yuvarlanan kaya parçaları, iki evin üzerine düştü. Evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğer evde ise hasar oluştu.

YUVARLANAN KAYA PARÇALARI BİR EVİ YERLE BİR ETTİ

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yamaçtan kopan büyük kaya parçaları hızla aşağı yuvarlanarak Fahrettin Alla'nın ve Osman Pat’ın evlerinin üzerine düştü.

Alla'ya ait tek katlı evin bir bölümü göçük altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Pat’ın evinde ise hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN YA DA ÖLEN OLMADI

Fahrettin Alla’nın olay sırasında evde olmadığı, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı öğrenildi. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadığı öğrenildi.

Bölgede yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)